Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 25-5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi.



Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 919 ngày 21-5-2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại Quyết định số 295 ngày 21-5-2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt lãnh đạo Chính phủ chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bổ sung thêm một cán bộ lãnh đạo trẻ, có năng lực, kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng

Ông Nguyễn Huy Dũng là cán bộ trưởng thành qua nhiều vị trí công tác, luôn thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với công việc, có nhiều đóng góp trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng làm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được xem xét kỹ lưỡng, phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi Bộ đang đứng trước nhiều nhiệm vụ, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ tin tưởng với truyền thống và bề dày của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự tham gia của đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực, Bộ sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng thời gian tới; đồng thời kỳ vọng ông Nguyễn Huy Dũng trên cương vị Thứ trưởng sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như sự phát triển chung của đất nước.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng bày tỏ lời cảm ơn, sự vinh dự khi được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao trọng trách mới; khẳng định luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trên cương vị mới và sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Bộ và toàn ngành phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983 tại TP Hà Nội, là Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cử nhân Kinh tế, là chuyên gia, nhà quản lý về công nghệ và kinh tế. Ông từng giữ các chức vụ: Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thứ trưởng phụ trách an ninh mạng, chuyển đổi số, hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2023, ông Nguyễn Huy Dũng được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) bầu chọn vào danh sách lãnh đạo trẻ tiêu biểu toàn cầu, ghi nhận những nỗ lực hợp tác quốc tế, đóng góp của ông cho sự phát triển của công nghệ số vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở Việt Nam và thế giới.