Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 7385 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Thành Long liên quan đến việc chất lượng bữa ăn không bảo đảm của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Nhiều sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết phải ăn cơm, canh thừa, có dị vật. Ảnh: VTV24

Theo đó, ngày 7-10, một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về việc chất lượng bữa ăn không bảo đảm của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội trong hai tuần học giáo dục quốc phòng và an ninh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương có liên quan khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định; đồng thời, tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, bảo đảm chất lượng, an toàn, không để tái diễn trường hợp tương tự.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, theo phản ánh của nhiều sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, các em phải ăn cơm, canh thừa với nhiều dị vật trong thời gian học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại trường.

Cụ thể, các sinh viên thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ ăn uống cho biết được giao thu gom cơm thừa ở từng bàn, trộn đều. Sau đó, nhân viên nhà bếp đổ số cơm thừa này vào thùng đựng cơm chung và tiếp tục chia cho các nhóm sinh viên đến ăn sau.

Không chỉ cơm thừa được tái sử dụng, bát canh ăn dở ở các bàn cũng được thu gom lại, đổ vào nồi. Sau đó, nhà bếp yêu cầu các sinh viên của tiểu đội phục vụ dồn hết số canh thừa này vào một nồi canh chung để chia cho các bạn ăn sau.

Đặc biệt, một số sinh viên phản ánh thấy nhiều dị vật trong các bữa ăn khiến nhiều em sợ hãi phải mua bánh mì ăn tạm.

Ngày 8-10, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và cơ quan y tế địa phương đã xuống cơ sở này để kiểm tra, rà soát hoạt động cung cấp suất ăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chấn chỉnh các trường đại học, học viện, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh về việc tổ chức ăn tập trung cho sinh viên.

PGS-TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết ông bất ngờ khi xem được những hình ảnh bữa ăn được ghi lại.

Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho rằng hành động dồn cơm, canh thừa để tiếp tục chia cho sinh viên là không thể chấp nhận được.

Ông cũng cho biết Ban giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội nhận thức được trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra điều này. Nhà trường ngay lập tức dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn hiện tại cho tân sinh viên đang học giáo dục quốc phòng an ninh.

Đồng thời giao các đơn vị liên quan hàng ngày chỉ đạo kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng thực phẩm sử dụng theo tiêu chuẩn quy định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

PGS-TS Huỳnh Đăng Chính cho biết thêm theo giải trình của đơn vị cung cấp suất ăn, dị vật có trong đồ ăn như gián là đúng sự thật. Bếp ăn giải thích do sơ suất không để ý gián chui vào trong máy thái thịt. Khi có phản ánh của sinh viên, bếp ăn đã xử lý ngay lập tức.

Hiện cả nước hiện có 46 trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Đây là môn học duy nhất thực hiện bằng luật, các học viên phải ăn ở tập trung toàn phần theo từng cấp học, bậc học. Từ đầu năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị tổ chức ăn tập trung cho sinh viên theo học môn này phải được chia theo suất, đảm bảo định lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người học.