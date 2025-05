Phòng chống gian lận trong kỳ thi "kép"

Đề thi in khổ giấy A3

Theo ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD-ĐT, các phương án tổ chức thi theo từng chương trình đã được chuẩn bị chi tiết.

Năm nay, đề thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ được in trên khổ giấy A3 thay vì A4 như mọi năm để thuận lợi cho công tác in sao và giảm rủi ro thiếu trang. Vì vậy, khi chuyển đề thi sang khổ giấy A3 sẽ giúp việc in ấn thuận lợi hơn, giảm thiểu rủi ro do giảm số trang. Nếu một phòng có 10 thí sinh dự thi môn sinh học thì chỉ in từ mã đề 01 đến 10, có thể in gộp trên một tờ A3 (in hai mặt).

Đối với các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp, thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 chỉ dự thi môn thứ 2 trong bài tự chọn/tổ hợp, phải có mặt trước thời gian thi 10 phút. Thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phải có mặt từ đầu buổi thi và có mặt tại phòng chờ.