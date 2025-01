Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bước sang giai đoạn mới

Năm 2024, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng với nhiều kết quả quan trọng (từ ngày 15-12-2023 đến 14-12-2024, Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã phát hiện gần 5.700 vụ với hơn 10.200 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Trong đó: gần 1.000 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng gần 14% so với năm 2023; với hơn 2.200 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng 5% so với năm 2023.

Đặc biệt là trong năm 2024, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát hiện nhiều vụ án lớn được dư luận đặc biệt quan tâm như vụ Phúc Sơn, Thuận An... Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã chủ động nhận diện, phát hiện các nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước, nhân dân trên nhiều lĩnh, điển hình như: Vụ án gây thất thoát, lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh; vụ án dự án Hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An).