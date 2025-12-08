Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực toàn diện hơn

Với tinh thần thẳng thắn, không né tránh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khi chủ trì Hội nghị Đảng ủy Chính phủ tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, tổ chức đầu tháng 12-2025, đã nêu rõ: "Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta".

Nhiệm kỳ qua, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác này có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, bài bản, đồng bộ. Việc phát hiện, xử lý sai phạm đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, thực hiện một cách quyết liệt và hiệu quả. Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp đã được các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, công khai, nghiêm khắc...

Các đại biểu tham dự Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng .Ảnh: TƯ LIỆU

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý những hạn chế cần khắc phục về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cụ thể, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa chú trọng đúng mức về vai trò, trách nhiệm của mình; thiếu quyết liệt trong chỉ đạo; xử lý chưa nghiêm minh và hiệu quả. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn hạn chế; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý trong nội bộ một số cơ quan, đơn vị chưa được xem trọng.

Bên cạnh đó, tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn hiệu quả; tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, không làm không sai", dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh…

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thủ tướng yêu cầu phải quán triệt, thực hiện nghiêm định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở Đảng, chi bộ; phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Theo Thủ tướng, cần tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bài bản hơn, khoa học hơn, toàn diện hơn; kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị.

Với 51 tổ chức Đảng trực thuộc, những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng bộ Chính phủ sẽ có tác dụng rất lớn trong việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.



