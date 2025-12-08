HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lý tưởng sống

Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực toàn diện hơn

Minh Khôi (TP HCM)

Nhiệm kỳ qua, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 Với tinh thần thẳng thắn, không né tránh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khi chủ trì Hội nghị Đảng ủy Chính phủ tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, tổ chức đầu tháng 12-2025, đã nêu rõ: "Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta".

Nhiệm kỳ qua, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác này có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, bài bản, đồng bộ. Việc phát hiện, xử lý sai phạm đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, thực hiện một cách quyết liệt và hiệu quả. Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp đã được các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, công khai, nghiêm khắc...

Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực toàn diện hơn - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng .Ảnh: TƯ LIỆU

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý những hạn chế cần khắc phục về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cụ thể, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa chú trọng đúng mức về vai trò, trách nhiệm của mình; thiếu quyết liệt trong chỉ đạo; xử lý chưa nghiêm minh và hiệu quả. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn hạn chế; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý trong nội bộ một số cơ quan, đơn vị chưa được xem trọng.

Bên cạnh đó, tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn hiệu quả; tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, không làm không sai", dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh…

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thủ tướng yêu cầu phải quán triệt, thực hiện nghiêm định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở Đảng, chi bộ; phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Theo Thủ tướng, cần tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bài bản hơn, khoa học hơn, toàn diện hơn; kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị.

Với 51 tổ chức Đảng trực thuộc, những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng bộ Chính phủ sẽ có tác dụng rất lớn trong việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo