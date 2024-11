Phòng CSGT TP HCM cảnh báo hiểm họa từ "cào cào bay"

Ngày 1-11, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM đã đưa ra cảnh báo về những mối nguy hiểm rình rập từ những chiếc xe tự lắp ráp, xe không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Một chiếc "cào cào bay" được rao bán trên mạng xã hội.

Theo đó, thời gian gần đây, thị trường xuất hiện một loại xe mô tô được gọi là "cào cào bay" với kích thước nhỏ hơn xe mô tô thông thường nhưng có tốc độ tương đương.

Những chiếc xe này hầu hết là xe không rõ nguồn gốc, được nhập lậu hoặc tự lắp ráp, "độ chế" từ các linh kiện, phụ tùng không nhãn mác, hình dáng "độc lạ", kích thước nhỏ gọn, được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM cảnh báo xe mô tô là phương tiện giao thông vận tải cơ giới, do đó, được xem là nguồn nguy hiểm cao độ. Một chiếc xe mô tô phải được sản xuất, lắp ráp đúng quy chuẩn và thông qua kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi được xuất xưởng. Đây là một quá trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính an toàn cho người tham gia giao thông trong quá trình chiếc xe được sử dụng lưu thông trên đường.

Trong khi đó, những chiếc "cào cào bay" được nhập lậu hoặc tự lắp ráp, "độ chế" tại "lò độ" thường được chắp nối từ các phụ tùng, linh kiện trôi nổi, không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro xảy ra hư hỏng, sự cố bất ngờ trong quá trình xe lưu thông.

Bên cạnh đó, những chiếc "cào cào bay" có kích thước nhỏ, thấp hơn các xe mô tô thông thường nên dễ rơi vào vị trí điểm mù của các loại ô tô. Mặt khác, về phía người điều khiển phương tiện, khi lái xe thường có thói quen lạng lách, đánh võng, nẹt pô,… gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông,…

Mặc dù vậy, nhiều sàn thương mại điện tử vẫn rao bán, một số người vì lợi nhuận mà sản xuất trái phép những chiếc xe này.

PC08 khuyến cao việc sản xuất, lắp ráp hoặc điều khiển các loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông là hành vi vi phạm pháp luật. Mức xử phạt đối với hành vi sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là từ 30 đến 35 triệu đồng đối với cá nhân, từ 60 đồng đến 70 triệu đồng đối với tổ chức.

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu phương tiện sản xuất, lắp ráp trái phép và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính...

Đối với người điều khiển phương tiện, phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với hành vi điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông. Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.