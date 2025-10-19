Phòng ngủ - nơi nạp năng lượng

Vì thế, không gian phòng ngủ cần được thiết kế như một "vùng an toàn" cho cơ thể được thư giãn trọn vẹn.
Một căn phòng lý tưởng nên có ánh sáng tự nhiên vừa đủ, gam màu nhẹ nhàng như be, kem, xanh nhạt để tạo cảm giác ấm áp, yên bình. Giường ngủ nên đặt ở vị trí đón gió, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp vào mặt. Việc sử dụng tinh dầu thiên nhiên, cây xanh nhỏ hoặc âm nhạc nhẹ cũng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Khi căn phòng mang lại cảm giác dễ chịu, mỗi sáng thức dậy sẽ là một khởi đầu đầy năng lượng và hứng khởi.
