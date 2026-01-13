HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phóng nhanh, vượt ẩu, nhóm thanh, thiếu niên bị phạt 101 triệu đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu vừa bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xử phạt hơn 100 triệu đồng

Ngày 13-1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng CSGT Công an tỉnh này vừa phối hợp làm rõ, xử lý vi phạm hành chính 11 thanh, thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu gây mất an ninh trật tự trên đường.

Phóng nhanh, vượt ẩu, nhóm thanh, thiếu niên bị phạt 101 triệu đồng - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT làm việc với nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu gây mất an toàn giao thông trên đường. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, tối 10-1-2026, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay khi nắm bắt được thông tin, Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp tuần tra, kiểm soát và xử lý.

Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT đã dừng và kiểm tra được 2 phương tiện, lập biên bản đối với người điều khiển, người ngồi trên xe và chủ phương tiện về nhiều hành vi vi phạm như: Điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi theo quy định; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; lạng lách, đánh võng; phương tiện không có đăng ký xe, không gắn biển kiểm soát; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Đến sáng 11-1, Trạm CSGT Quảng Xương tiếp tục phối hợp với Công an phường Hạc Thành mời các thanh thiếu niên còn lại và đưa thêm 2 phương tiện liên quan đến trụ sở để làm việc.

Với các lỗi vi phạm trên, lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 11 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt 101,5 triệu đồng; tạm giữ 4 xe máy.

tỉnh Thanh Hóa vi phạm hành chính nhóm thanh thiếu niên vượt ẩu phóng nhanh
