PHÓNG SỰ ẢNH: Lan tỏa yêu thương, bền bỉ phụng sự

Trong 51 năm qua, không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ thông tin - tuyên truyền, Báo Người Lao Động đã tổ chức rất nhiều chương trình sau mặt báo để lan tỏa các giá trị nhân văn, hỗ trợ cộng đồng...

Những năm gần đây, các chương trình sau mặt báo phát triển mạnh mẽ, trung bình khoảng 100 chương trình/năm, tạo ảnh hưởng sâu rộng khắp mọi miền đất nước; đến với nhiều đối tượng, tầng lớp nhân dân. Trong đó, nổi bật là Giải Mai Vàng (31 năm), "Đưa trường học đến thí sinh" (25 năm), "Tự hào cờ Tổ quốc" (7 năm)… Cùng với đó là rất nhiều chương trình thiện nguyện được tổ chức kịp thời, thiết thực để hỗ trợ đồng bào hoạn nạn trong dịch COVID-19, thiên tai; hàng loạt cuộc thi viết về người tốt - việc tốt, chủ quyền đất nước; thi hiến kế ý tưởng; các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, talkshow... Phóng sự ảnh này là một lát cắt trong hàng trăm chương trình sau mặt báo mà Báo Người Lao Động đã miệt mài thực hiện.

Lễ chào cờ trên cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) của đoàn công tác chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” vào tháng 11-2022. Ảnh: HỮU THẮNG

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, kiểm tra hàng hóa do các đơn vị quyên góp trong chương trình “Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch COVID-19”. Ảnh: QUỐC THẮNG

Không khí tưng bừng, hoành tráng tại Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sau 25 năm tổ chức, chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” đã định hướng nghề nghiệp hiệu quả cho hàng chục triệu học sinh trên cả nước. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Báo Người Lao Động tôn vinh vợ chồng cụ Trần Văn Hồng và cụ Nguyễn Thị My - nhân vật trong tác phẩm “Vợ chồng U90 nấu cơm chay miễn phí” đoạt giải đặc biệt cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta”. Ảnh: QUANG LIÊM

Nhà báo Hoàng Dũng gửi tặng Báo Người Lao Động đến ngư dân trong chuyến công tác trao cờ Tổ quốc ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Phóng viên trao tiền hỗ trợ từ chương trình “Hướng về miền Bắc yêu thương” của Báo Người Lao Động cho người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, sau trận lũ quét kinh hoàng do ảnh hưởng bão số 3 (bão Yagi) năm 2024. Ảnh: THANH TUẤN