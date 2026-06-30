PHÓNG SỰ ẢNH: Lan tỏa yêu thương, bền bỉ phụng sự

Trong đó, nổi bật là Giải Mai Vàng (31 năm), "Đưa trường học đến thí sinh" (25 năm)
Trong 51 năm qua, không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ thông tin - tuyên truyền, Báo Người Lao Động đã tổ chức rất nhiều chương trình sau mặt báo để lan tỏa các giá trị nhân văn, hỗ trợ cộng đồng...
Những năm gần đây, các chương trình sau mặt báo phát triển mạnh mẽ, trung bình khoảng 100 chương trình/năm, tạo ảnh hưởng sâu rộng khắp mọi miền đất nước; đến với nhiều đối tượng, tầng lớp nhân dân. Trong đó, nổi bật là Giải Mai Vàng (31 năm), "Đưa trường học đến thí sinh" (25 năm), "Tự hào cờ Tổ quốc" (7 năm)… Cùng với đó là rất nhiều chương trình thiện nguyện được tổ chức kịp thời, thiết thực để hỗ trợ đồng bào hoạn nạn trong dịch COVID-19, thiên tai; hàng loạt cuộc thi viết về người tốt - việc tốt, chủ quyền đất nước; thi hiến kế ý tưởng; các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, talkshow... Phóng sự ảnh này là một lát cắt trong hàng trăm chương trình sau mặt báo mà Báo Người Lao Động đã miệt mài thực hiện.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)