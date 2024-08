Phóng sự ảnh: Toàn cảnh ngày làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại TPHCM

(NLĐO) - Phát huy truyền thống cách mạng của lực lượng An ninh T4 Anh hùng, lực lượng Công an TP HCM đã quán triệt phương châm "An ninh chủ động", với tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị.