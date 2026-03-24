Phong toả hiện trường vụ cháy quán cơm khiến 2 mẹ con tử vong

Sáng 24-3, Công an phường Bình Hưng Hoà phối hợp Công an TPHCM phong toả, điều tra nguyên nhân vụ cháy quán cơm cháy khiến 2 mẹ con tử vong.

Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23-3, lửa bất ngờ phát ra từ quán cơm chay nằm trên đường Phạm Đăng Giảng, đoạn gần cầu vượt ngã tư Gò Mây, phường Bình Hưng Hoà. Ít phút sau, ngọn lửa bùng lên bao trùm quán ăn.

CLIP: Chị Phạm Thu Sương (hàng xóm) kể về gia đình 2 mẹ con tử vong.

Lúc cháy có 2 người trong nhà gồm người mẹ 48 tuổi và con gái 9 tuổi, riêng người chồng đi vắng.

Lính cứu hoả Công an TPHCM nhanh chóng được điều động đến hiện trường dập lửa nhưng 2 mẹ con đã tử vong.

Theo người dân, người phụ nữ thuê mặt bằng, mở quán cơm chay tại đường Phạm Đăng Giảng từ năm 2021, mở cửa từ sáng sớm đến tối.

Chưa hết bàng hoàng, ông H. (hàng xóm) cho biết lúc cháy ông cùng những người xung quanh cố dập lửa nhưng do phía trước nhà có đặt nhiều bàn ghế, tủ kính khiến việc tiếp cận khó khăn. "Lửa liên tục cháy ở khu vực giữa nhà, sức nóng cũng rất khủng khiếp" - ông H. kể lại.

Chị Phạm Thu Sương (hàng xóm) cho biết rất thân với gia đình 2 mẹ con nạn nhân kể từ khi họ chuyển về đây hơn 5 năm trước. "Người mẹ phải kiếm cơm để nuôi gia đình và ông ngoại nên rất chịu thương chịu khó" - chị Sương nói.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hoà cho biết đang có những phương án sớm nhất để hỗ trợ gia đình nạn nhân sớm vượt qua khó khăn.

Căn nhà nằm trên đường Phạm Đăng Giảng.

Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.