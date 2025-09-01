Phụ huynh hoang mang vì nhiều trường tại Lâm Đồng bất ngờ dừng bán trú

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Phụ huynh hoang mang vì nhiều trường tại Lâm Đồng bất ngờ dừng bán trú

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Trước thềm năm học mới, hàng loạt trường mầm non, tiểu học tại tỉnh Lâm Đồng bất ngờ thông báo dừng bán trú cho học sinh, khiến phụ huynh hoang mang.

Hai ngày qua, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, phụ huynh liên tục phản ánh về việc các trường dừng bán trú đột ngột. Chị X., có con học tại Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết (phường Phú Thủy, Lâm Đồng) cho biết: "Cô giáo nhắn tin thông báo từ ngày 8-9-2025, học sinh không ăn, ở lại bán trú, chỉ học 2 buổi/ngày vì chưa có chỉ đạo và chưa thể hợp đồng nhân viên phục vụ. Trước đây trường vẫn tổ chức bán trú để phụ huynh yên tâm gửi con, nay thông báo gấp khiến ai cũng sốc".

Khó khăn từ quy định mới

Không chỉ Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết, nhiều trường mầm non, tiểu học khác ở khu vực tỉnh Bình Thuận (cũ) cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Cô Huỳnh Thị Lâm Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết xác nhận thông tin này và cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ quy định mới.

Phụ huynh hoang mang vì nhiều trường tại Lâm Đồng bất ngờ dừng bán trú- Ảnh 1.

Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết

"Trước đây theo nghị quyết của tỉnh Bình Thuận, mỗi lớp được thuê 1,5 nhân viên phục vụ: một người hỗ trợ trên lớp, còn lại xuống bếp nấu ăn. Nhưng theo nghị quyết mới của Lâm Đồng, chỉ còn 0,5 người/lớp để cấp dưỡng. Phần chăm sóc bán trú trên lớp phải do giáo viên chủ nhiệm đảm trách. Nếu thuê bảo mẫu, ngân sách chỉ chi trả khoảng 3,7 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so với mức chi trả trước đây hơn 4,9 triệu đồng/người, chưa đủ lương và bảo hiểm" – cô Lâm Chi cho hay.

Ngoài ra, từ năm học này, các trường phải áp dụng cơ chế đấu thầu cung cấp suất ăn. "Ban giám hiệu không rành và chưa được tập huấn nên rất lúng túng" – cô nói thêm.

Một hiệu trưởng trường mầm non ở khu vực Bình Thuận (cũ) cũng thừa nhận: "Sở đã có văn bản hướng dẫn, nhưng địa phương chưa tập huấn hay thống nhất đến các trường, nên chúng tôi rất lóng ngóng. Trường tôi tạm thời duy trì hợp đồng với mối hàng cũ để tránh gián đoạn, chờ quy định mới rõ ràng hơn".

Sở GDĐT: Quy trình đơn giản

Đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch, Sở Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) Lâm Đồng khẳng định đã có hướng dẫn chi tiết. Theo đó, quy trình lựa chọn nhà cung cấp suất ăn là "trường hợp đặc biệt", không cần tập huấn, chỉ khác trước ở việc phải đăng tải quy trình và kết quả lên cổng mua sắm công.

"Trong văn bản, chúng tôi cũng công khai số điện thoại hỗ trợ. Vướng mắc chủ yếu ở các trường thuộc tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông cũ do chưa từng thực hiện nên nhiều nơi chưa có chứng thư số để đăng ký trên hệ thống" – vị này nói.

Liên quan đến chi phí cấp dưỡng, đại diện Sở GD-ĐT cho hay, địa phương thực hiện dựa trên Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh, kế thừa Nghị quyết số 385 của HĐND tỉnh Lâm Đồng (cũ). Trong đó nhà trường phải xây dựng dự toán suất ăn, người cấp dưỡng, công tác quản lý, người trong trẻ cho buổi trưa là bao nhiêu tiền. Sau đó thống nhất với phụ huynh học sinh và triển khai thu trên cơ sở thu đủ chi và không được vượt mức HĐND tỉnh quy định.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo Sở GDĐT Lâm Đồng cho biết thêm, trong chiều tối hôm nay, sở sẽ có văn bản hướng dẫn các khoản thu và thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh. Trong đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 385 của Lâm Đồng quy định các khoản thu đối với dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đào tạo.

Không để gián đoạn bán trú

Liên quan đến tình trạng một số trường tiểu học, mầm non tại Lâm Đồng đột ngột thông báo dừng tổ chức bán trú, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo cho Sở GD-ĐT nắm chắc thông tin và có hướng xử lý.

Trong đó, yêu cầu các trường phối hợp với các sở ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tiếp tục tổ chức bán trú ngay từ đầu năm học này để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, phụ huynh.



Tin liên quan

Hơn 3.060 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học ở Hà Nội

Hơn 3.060 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học ở Hà Nội

(NLĐO)- Trong năm học 2025-2026, Hà Nội sẽ dành 3.063 tỉ đồng nhằm đảm bảo mỗi học sinh tiểu học được hỗ trợ mức ăn tối thiểu là 30.000 đồng/ngày.

Đà Nẵng lại xuất hiện hình ảnh "bữa ăn bán trú lèo tèo"

(NLĐO) - Hiệu trưởng trường tiểu học ở Đà Nẵng cho biết chi phí bữa chính là 22.000 đồng nên khó cân đối

Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng: Phụ huynh có thể tham quan bữa ăn bán trú bất cứ lúc nào

(NLĐO) - Đà Nẵng yêu cầu các trường học công khai thực đơn bữa ăn bán trú để phụ huynh có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá.

bán trú ăn bán trú Lâm Đồng suất ăn bán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo