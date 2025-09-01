Phụ huynh hoang mang vì nhiều trường tại Lâm Đồng bất ngờ dừng bán trú

Hai ngày qua, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, phụ huynh liên tục phản ánh về việc các trường dừng bán trú đột ngột. Chị X., có con học tại Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết (phường Phú Thủy, Lâm Đồng) cho biết: "Cô giáo nhắn tin thông báo từ ngày 8-9-2025, học sinh không ăn, ở lại bán trú, chỉ học 2 buổi/ngày vì chưa có chỉ đạo và chưa thể hợp đồng nhân viên phục vụ. Trước đây trường vẫn tổ chức bán trú để phụ huynh yên tâm gửi con, nay thông báo gấp khiến ai cũng sốc".

Khó khăn từ quy định mới

Không chỉ Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết, nhiều trường mầm non, tiểu học khác ở khu vực tỉnh Bình Thuận (cũ) cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Cô Huỳnh Thị Lâm Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết xác nhận thông tin này và cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ quy định mới.

"Trước đây theo nghị quyết của tỉnh Bình Thuận, mỗi lớp được thuê 1,5 nhân viên phục vụ: một người hỗ trợ trên lớp, còn lại xuống bếp nấu ăn. Nhưng theo nghị quyết mới của Lâm Đồng, chỉ còn 0,5 người/lớp để cấp dưỡng. Phần chăm sóc bán trú trên lớp phải do giáo viên chủ nhiệm đảm trách. Nếu thuê bảo mẫu, ngân sách chỉ chi trả khoảng 3,7 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so với mức chi trả trước đây hơn 4,9 triệu đồng/người, chưa đủ lương và bảo hiểm" – cô Lâm Chi cho hay.

Ngoài ra, từ năm học này, các trường phải áp dụng cơ chế đấu thầu cung cấp suất ăn. "Ban giám hiệu không rành và chưa được tập huấn nên rất lúng túng" – cô nói thêm.

Một hiệu trưởng trường mầm non ở khu vực Bình Thuận (cũ) cũng thừa nhận: "Sở đã có văn bản hướng dẫn, nhưng địa phương chưa tập huấn hay thống nhất đến các trường, nên chúng tôi rất lóng ngóng. Trường tôi tạm thời duy trì hợp đồng với mối hàng cũ để tránh gián đoạn, chờ quy định mới rõ ràng hơn".

Sở GDĐT: Quy trình đơn giản

Đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch, Sở Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) Lâm Đồng khẳng định đã có hướng dẫn chi tiết. Theo đó, quy trình lựa chọn nhà cung cấp suất ăn là "trường hợp đặc biệt", không cần tập huấn, chỉ khác trước ở việc phải đăng tải quy trình và kết quả lên cổng mua sắm công.

"Trong văn bản, chúng tôi cũng công khai số điện thoại hỗ trợ. Vướng mắc chủ yếu ở các trường thuộc tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông cũ do chưa từng thực hiện nên nhiều nơi chưa có chứng thư số để đăng ký trên hệ thống" – vị này nói.

Liên quan đến chi phí cấp dưỡng, đại diện Sở GD-ĐT cho hay, địa phương thực hiện dựa trên Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh, kế thừa Nghị quyết số 385 của HĐND tỉnh Lâm Đồng (cũ). Trong đó nhà trường phải xây dựng dự toán suất ăn, người cấp dưỡng, công tác quản lý, người trong trẻ cho buổi trưa là bao nhiêu tiền. Sau đó thống nhất với phụ huynh học sinh và triển khai thu trên cơ sở thu đủ chi và không được vượt mức HĐND tỉnh quy định.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo Sở GDĐT Lâm Đồng cho biết thêm, trong chiều tối hôm nay, sở sẽ có văn bản hướng dẫn các khoản thu và thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh. Trong đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 385 của Lâm Đồng quy định các khoản thu đối với dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đào tạo.

Không để gián đoạn bán trú Liên quan đến tình trạng một số trường tiểu học, mầm non tại Lâm Đồng đột ngột thông báo dừng tổ chức bán trú, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo cho Sở GD-ĐT nắm chắc thông tin và có hướng xử lý. Trong đó, yêu cầu các trường phối hợp với các sở ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tiếp tục tổ chức bán trú ngay từ đầu năm học này để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, phụ huynh.





