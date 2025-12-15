HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Phụ huynh ở TPHCM rối bời vì chưa biết con được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày hay 1 ngày

Đặng Trinh

(NLĐO)- Nhiều phụ huynh TPHCM đang sốt ruột chờ thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của trường để sắp xếp thời gian phù hợp.

Những ngày qua, cô T.A, giáo viên tiếng Anh một trường tiểu học ở TPHCM, cho biết cả gia đình hồi hộp chờ lịch nghỉ Tết Dương lịch chính thức của trường.

 Rất hiếm hoi gia đình cô mới có dịp nghỉ ngơi dài ngày vì hai vợ chồng công tác hai lĩnh vực khác nhau với 2 con cũng đang học tiểu học. "Nếu trường cho nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày thì chỉ cần chồng xin nghỉ phép là được. Còn những dịp khác, có khi ba mẹ được nghỉ thì 2 con lại không và ngược lại. Cả gia đình rối bời, vừa tranh luận vừa hóng tin từ nhà trường để có quyết định chính thức" - cô T.A cho hay.

Trong khi đó, anh Tuấn, một phụ huynh có con học ở phường Sài Gòn- TPHCM, cho rằng nếu trường cho nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày thì cả gia đình khổ sở vì cả hai vợ chồng chỉ được nghỉ 1 ngày. "Nhờ ai trông giùm con trong 1 ngày cũng là vấn đề với những gia đình công chức, viên chức muốn xin nghỉ phép phải có kế hoạch từ trước"- anh Tuấn lo lắng.

"Trong nhóm phụ huynh lớp con tôi, phụ huynh đang chia các luồng ý kiến khác nhau xung quanh lịch nghỉ Tết. Mỗi người mỗi ý, người muốn nghỉ chấp nhận học bù, người lại phản đối. Có phụ huynh thì cho hay nếu nghỉ mà nhà trường thông báo học trực tuyến thì nghỉ làm gì? Học trực tuyến thì cũng là học, phải có người lớn ngồi cạnh. Rồi như thế gọi là nghỉ chưa?"- chị Nga, một phụ huynh có con học tại phường An Khánh-TPHCM, kể lại. 

Nhiều ý kiến tranh luận xung quanh lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh TPHCM

Nhiều ý kiến tranh luận xung quanh lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh TPHCM

Những ngày gần đây, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh TPHCM là vấn đề xôn xao trên các diễn đàn phụ huynh, học sinh. Sở dĩ có nhiều tranh luận là vì trước đó tại cuộc họp giao ban chuyên môn học kỳ I của Sở GD-ĐT TPHCM, một đại diện Sở GD-ĐT cho biết học sinh TPHCM có thể nghỉ 4 ngày liên tiếp, tùy vào quyền quyết định của hiệu trưởng, việc học bù ngày thứ 6 (2-1-2026) có thể theo hình thức trực tuyến để đảm bảo chương trình. Tuy nhiên, cùng ngày, Sở GD-ĐT đã có thông tin lại là việc nghỉ Tết Dương lịch 2026 theo quy định tại Luật Lao động và các văn bản chỉ đạo khác của UBND TP, tức là chỉ nghỉ 1 ngày theo (1-1-2026), không có ngoại lệ.

UBND TPHCM thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026

(NLĐO) - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết Dương lịch 2026 vào thứ Năm, ngày 1-1-2026

(NLĐO) - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết Dương lịch 2026 vào thứ Năm, ngày 1-1-2026

Trước quy định này, hiện nhiều trường học ở TPHCM đang thực hiện khác nhau, có trường cho nghỉ 4 ngày, có trường chỉ nghỉ 1 ngày. Hiệu trưởng một trường tiểu học cho hay theo dự tính ban đầu, trường quyết định cho học sinh nghỉ 4 ngày, sau đó các em sẽ học bù vào ngày thứ 7 của tuần kế tiếp, các giáo viên cũng sẵn sàng dạy bù. Tuy nhiên, sau khi tham khảo các quy định và ý kiến, trường quyết định chỉ nghỉ 1 ngày. "Với học sinh THCS, THPT, các em có nghỉ 4 ngày và thực hiện học trực tuyến thì dễ dàng. Nhưng với bậc tiểu học, học trực tuyến thì phụ huynh vẫn phải kèm cặp, phụ giúp. Như vậy, cũng như không được nghỉ"- vị này cho biết.

Trong khi đó, theo hiệu trưởng một trường THPT tại phường Bến Thành, đây là giai đoạn học sinh bắt đầu thi học kỳ I. Việc bố trí nghỉ 1 ngày hay 4 ngày cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của nhà trường ngay từ đầu năm học. Nhà trường sẽ linh hoạt làm sao để đảm bảo thực hiện đúng thời lượng chương trình, vừa tổ chức cho học sinh thi học kỳ và nghỉ theo quy định.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TPHCM "nói lại" về lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh

Sở GD-ĐT TPHCM "nói lại" về lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh

(NLĐO)- Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết học sinh thành phố nghỉ Tết Dương lịch 2026 chỉ 1 ngày, "không có ngoại lệ so với các ngành khác"

Học sinh TPHCM nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 như thế nào?

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM giao quyền chủ động cho hiệu trưởng các trường quyết định lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh

TP HCM: Sở GD-ĐT đề xuất cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trọn 2 tuần

(NLĐO)- Theo dự kiến, học sinh TP HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 2 tuần, từ ngày 9-2 đến hết ngày 22-2-2026.

giáo viên tiếng Anh tết dương lịch lịch nghỉ tết Nghỉ tết dương lịch học trực tuyến
