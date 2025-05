Phụ huynh xông vào trường hành hung cô giáo: Phòng GD-ĐT huyện báo cáo gì?

Liên quan đến sự việc vụ phụ huynh học sinh vào trường hành hung cô giáo ở xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An gây phẫn nộ, ngày 1-5, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo ban đầu từ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Quỳnh Lưu về sự việc một phụ huynh hành hung giáo viên.

Hình ảnh ông Thúy túm tóc đánh cô giáo gây xôn xao dư luận

Theo báo cáo, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 28-4, tại điểm trường vùng Bắc Thắng, Trường tiểu học và THCS Tân Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, có phụ huynh là Hà Văn Thúy (40 tuổi) đến đón con về.

Tại đây, phụ huynh Thúy đã có những lời nói và hành động đánh đuổi các thầy cô giáo tại trường là thầy L.X.H. và cô N.T.K.N.. Sự việc xảy ra vào thời điểm đã tan học.

Thời điểm đó, có khoảng 25 học sinh và 2 thầy cô giáo chưa về, đang chờ phụ huynh đến đón con. Nhiều phụ huynh và học sinh chứng kiến việc ông Thúy hành hung giáo viên.

"Sự việc gây hoang mang, sợ hãi cho các em học sinh và giáo viên, ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần của giáo viên, an ninh trật tự của trường, gây bức xúc trong nội bộ giáo viên"- báo cáo nêu.

Ông Lê Anh Nga, Chủ tịch UBND xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, cho biết cơ quan công an đang tạm giữ Hà Văn Thúy (SN 1985, trú tại xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ sự việc. Theo ông Nga, nguyên nhân dẫn đến sự việc có thể do ông Thúy hiểu nhầm ý của thầy cô giáo nói, nên mới xông vào hành hung.

Còn đại diện lãnh đạo Trường tiểu học và THCS Tân Thắng nhận định ban đầu nguyên nhân xuất phát từ việc ông Thúy đã uống rượu say không làm chủ được hành vi vì hai bên không có mâu thuẫn trước đó.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 29-4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông lao vào lớp học, lớn tiếng, dùng tay đánh vào đầu một cô giáo, sau đó kéo cô ra khỏi lớp và tiếp tục hành hung dưới trời mưa. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh và phụ huynh. Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người đã phẫn nộ, bất bình khi xem hành vi côn đồ của người đàn ông trên. Trước đó, người này đã có hành vi đuổi đánh một thầy giáo trong trường.

Ngày 29-4, Hà Văn Thúy bị bắt giữ để điều tra về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.