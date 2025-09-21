HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Phụ kiện tiện lợi dành cho game thủ

T.Phượng

Logitech vừa giới thiệu loạt sản phẩm, thiết bị gaming nổi bật nhằm hỗ trợ các game thủ tối ưu hóa các trải nghiệm game của mình.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2C là phiên bản thu gọn, nhẹ hơn của dòng chuột PRO X SUPERLIGHT từng đoạt giải, hướng đến game thủ có bàn tay nhỏ hoặc ưa chuộng kiểu cầm nhỏ gọn.

Phụ kiện tiện lợi dành cho game thủ - Ảnh 1.

PRO X SUPERLIGHT 2C tích hợp cảm biến HERO 2 với độ phân giải lên đến 44.000 DPI và tốc độ theo dõi 888 inch/giây.

Với trọng lượng chỉ 51g - 53g, PRO X SUPERLIGHT 2C tích hợp cảm biến HERO 2 với độ phân giải lên đến 44.000 DPI và tốc độ theo dõi 888 inch/giây, bảo đảm độ chính xác cao, mang lại cảm giác thoải mái, giảm mỏi khi chơi game lâu.

Công tắc lai LIGHTFORCE mang lại cảm giác bấm sắc nét, phản hồi nhanh - phù hợp cho thi đấu chuyên nghiệp. Kết nối không dây LIGHTSPEED với tốc độ phản hồi 8kHz giúp duy trì độ ổn định tối đa, tương thích sạc không dây POWERPLAY. Chuột sử dụng cổng USB-C, pin dùng đến 95 giờ liên tục.

Logitech G515 RAPID TKL là bàn phím cơ gaming thiết kế không phím số, nhỏ gọn dành cho game thủ chuyên nghiệp. Công tắc analog từ tính cấu hình thấp (chỉ 22 mm), mang lại tốc độ phản hồi cực nhanh. Hành trình phím 2.5 mm, với điểm kích hoạt tùy chỉnh từ 0.1 mm - 2.5 mm hỗ trợ người chơi tinh chỉnh từng phím theo ý muốn.

Logitech G321 LIGHTSPEED là tai nghe không dây gaming với trọng lượng chỉ 210 g, được thiết kế để đồng hành trong các phiên chơi game kéo dài. Tai nghe sử dụng kết nối không dây G321 LIGHTSPEED với độ trễ cực thấp trong phạm vi 10m, cùng thời lượng pin trên 20 giờ - cho trải nghiệm liền mạch, không ngắt quãng.

