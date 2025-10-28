Phú Long cất nóc Essensia Sky - Khi “biểu tượng sống xanh, sức khỏe” vươn mình tại Nam Sài Gòn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Bất động sản

Phú Long cất nóc Essensia Sky - Khi “biểu tượng sống xanh, sức khỏe” vươn mình tại Nam Sài Gòn

V.Thu

Ngày 28-10, Công ty CP Địa ốc Phú Long tổ chức Lễ cất nóc tòa tháp đôi Essensia Sky - dự án căn hộ xanh - sức khỏe đầu tiên trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình triển khai dự án, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của Phú Long về tiến độ, chất lượng thi công. Với sự tham gia của hơn 900 kỹ sư và công nhân giàu kinh nghiệm, cùng hơn 10.000 giờ lao động, dự án đã vượt tiến độ 60 ngày và hướng tới mục tiêu bàn giao vào quý IV-2026.

Phú Long cất nóc Essensia Sky - Khi “biểu tượng sống xanh, sức khỏe” vươn mình tại Nam Sài Gòn - Ảnh 1.

Tưng bừng Lễ cất nóc dự án Essensia Sky. Ảnh: Phú Long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Anthony Simon Dowden - Phó Tổng Giám đốc Phú Long - nhấn mạnh: "Lễ cất nóc Essensia Sky là minh chứng cho tinh thần kỷ luật, hợp lực và khát vọng vươn cao của toàn đội ngũ. Chúng tôi tự hào khi dự án vượt tiến độ đề ra và hướng tới bàn giao cho khách hàng vào năm sau, khẳng định uy tín và cam kết của Phú Long trong việc kiến tạo những không gian sống xanh, nhân văn và đẳng cấp".

Phú Long cất nóc Essensia Sky - Khi “biểu tượng sống xanh, sức khỏe” vươn mình tại Nam Sài Gòn - Ảnh 2.

Trục cẩu đang tiến hành đổ bê tông lên sàn mái, đánh dấu thời khắc công trình hoàn thiện phần kết cấu. Ảnh: Phú Long

Đại diện Tổng thầu cũng cho biết, quá trình thi công Essensia Sky luôn tuân thủ quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế và an toàn lao động. Dự án đã trải qua hơn 1.000 lần kiểm tra vật liệu và cấu kiện, hơn 10.000 giờ giám sát, 4 vòng nghiệm thu độc lập, với 99,99% hạng mục hoàn thiện đúng hoặc vượt chuẩn, minh chứng cho năng lực tổ chức thi công bài bản và cam kết của Phú Long về tiến độ, chất lượng và tính bền vững lâu dài.

Phú Long cất nóc Essensia Sky - Khi “biểu tượng sống xanh, sức khỏe” vươn mình tại Nam Sài Gòn - Ảnh 3.

Lãnh đạo xã Nhà Bè, Chủ đầu tư Phú Long và các đối tác chiến lược tại lễ cất nóc dự án Essensia Sky. Ảnh: Phú Long

Khởi công từ ngày 10-9-2024, chỉ sau hơn 14 tháng với 424 ngày thi công liên tục, Essensia Sky đã hiện hữu rõ nét trên trục đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ và sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán, tạo điểm tựa an tâm cho khách hàng. Sau lễ cất nóc, dự án sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện cơ điện, nội thất và cảnh quan, đồng thời phát triển các tiện ích xanh - sức khỏe, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp cho cộng đồng cư dân.

Phú Long cất nóc Essensia Sky - Khi “biểu tượng sống xanh, sức khỏe” vươn mình tại Nam Sài Gòn - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú - Tổng Giám đốc Công ty Phú Long (bên trái) nhận hoa chúc mừng từ ông Phan Ngọc Phúc - Bí thư Đảng ủy xã Nhà Bè (bên phải). Ảnh Phú Long

Essensia Sky - gồm tòa tháp đôi cao 26 tầng với cầu nối trên không, 424 căn hộ và penthouse, do Tange Associates (Nhật Bản) thiết kế. Dự án theo đuổi triết lý "sống xanh - sống khỏe" từ thiết kế đến thi công, ứng dụng bê tông hấp thụ CO₂ CarbonCure, sơn và kính thân thiện môi trường, đèn năng lượng mặt trời và hệ thống lọc nước uống tại vòi. Nhờ chiến lược xanh nhất quán, Essensia Sky đạt Chứng chỉ EDGE của IFC - World Bank, hướng tới bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và tối ưu chi phí vận hành.

Phú Long cất nóc Essensia Sky - Khi “biểu tượng sống xanh, sức khỏe” vươn mình tại Nam Sài Gòn - Ảnh 5.

Dự án Essensia Sky vượt tiến độ cất nóc 60 ngày, hướng tới mục tiêu bàn giao vào quý IV-2026. Ảnh: Phú Long

Tọa lạc trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, kết nối trực tiếp trung tâm TP HCM và liền kề Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Metro 4, Essensia Sky thừa hưởng tiện ích hoàn chỉnh của Nam Sài Gòn cùng môi trường tự nhiên hiếm có với mặt nước và mảng xanh rộng. Trong bán kính 2-3 km, cư dân dễ dàng tiếp cận trường quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, bến du thuyền và khu vui chơi giải trí.

Dự án dành nhiều diện tích cho cảnh quan và hơn 50 tiện ích chăm sóc sức khỏe như khoáng nóng Onsen, hồ bơi vô cực, đường chạy bộ, vườn thiền, spa, phòng gym, nuôi dưỡng thân - tâm - trí. Essensia Sky còn là Branded Residences đầu tiên tại TP HCM do WorldHotels™ quản lý vận hành, thiết lập chuẩn dịch vụ khách sạn 5 sao quốc tế, nâng tầm trải nghiệm sống và giá trị tài sản cho cộng đồng cư dân tương lai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo