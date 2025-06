Phu nhân Tổng Bí thư mời Tổng Giám đốc UNESCO thưởng thức tiệc trà

Chiều 26-6, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Tổng Giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay đã cùng tham dự Triển lãm tranh "Chúng tôi CÓ THỂ" với tư cách Khách mời đặc biệt, nhân dịp chuyến thăm chính thức của Bà Azoulay tới Việt Nam.

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Tổng Giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay đã cùng tham dự Triển lãm tranh "Chúng tôi CÓ THỂ" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Triển lãm do Văn phòng UNESCO Hà Nội tổ chức, trưng bày gần 30 tác phẩm do học sinh từ Cao Bằng, Ninh Thuận và Vĩnh Long thực hiện, được tuyển chọn từ cuộc thi "Vươn xa - Tỏa sáng". Các tác phẩm là sản phẩm tiêu biểu của dự án "Chúng tôi CÓ THỂ" - sáng kiến phối hợp giữa UNESCO và Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng đến mục tiêu trao quyền học tập và phát triển toàn diện cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn.

Phát biểu tại triển lãm, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ đặc biệt ấn tượng với tên gọi của dự án - "Chúng tôi CÓ THỂ" - tuy ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc. Theo Phu nhân, cụm từ ấy không chỉ mang thông điệp lạc quan và đầy hy vọng, thể hiện niềm tin vào khả năng vượt qua nghịch cảnh, mà còn hàm chứa sự an ủi, động viên giữa những người đồng hành, cùng nhau đối mặt với khó khăn. Phu nhân khẳng định đó không chỉ là kết tinh của sức sáng tạo mà còn là tiếng nói chân thực từ các em, gửi gắm một thông điệp rõ ràng: "Chúng em CÓ THỂ - nếu được trao cơ hội".

Phu nhân khẳng định chính sự giản dị và chân thành ấy khiến tên gọi của dự án trở thành một thông điệp đầy cảm xúc, phản ánh đúng tinh thần của cả hành trình mà UNESCO, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cộng đồng đang nỗ lực xây dựng - vì một tương lai bao trùm, công bằng và nhân văn hơn cho phụ nữ và trẻ em gái.

Tại buổi tiếp, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự quan tâm sâu sắc mà Tổng Giám đốc UNESCO dành cho Việt Nam. Phu nhân nhấn mạnh Việt Nam luôn coi bình đẳng giới là ưu tiên chiến lược, với nhiều chương trình thiết thực được triển khai, như mở rộng cơ hội học tập tại vùng khó khăn, thúc đẩy giáo dục STEM cho trẻ em gái, và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly trao chiếc áo dài truyền thống tặng Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay. Ảnh: TTXVN

Về phía mình, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay bày tỏ cảm kích trước sự hiện diện của Phu nhân Tổng Bí thư tại triển lãm, coi đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đồng hành vì bình đẳng giới. Bà ghi nhận cam kết thực chất của Việt Nam đối với các mục tiêu của UNESCO, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục bao trùm và phát triển bền vững.

Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay xúc động trước các tác phẩm tại triển lãm, xem đây là minh chứng sống động cho tinh thần "Her Education, Our Future". Bà và Phu nhân Ngô Phương Ly nhất trí coi giáo dục là công cụ then chốt thúc đẩy bình đẳng giới, định hướng hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và UNESCO.

Tổng Giám đốc chia sẻ một số thách thức toàn cầu hậu COVID-19 như khoảng cách giới trong giáo dục, sức khỏe tâm lý phụ nữ, và kêu gọi tăng cường giáo dục về giới, nhân rộng sáng kiến cộng đồng như "Chúng tôi CÓ THỂ".

Tổng Giám đốc đánh giá cao tỉ lệ phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo tại Việt Nam và ghi nhận nỗ lực thúc đẩy trẻ em gái tham gia chuyển đổi số. Bà nhấn mạnh cần đẩy mạnh sự tham gia của nữ giới trong công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Trong khuôn khổ chương trình, Phu nhân Ngô Phương Ly và Tổng Giám đốc Audrey Azoulay đã cùng tham quan khu trưng bày chuyên đề "Phụ nữ trong Gia đình". Không gian tái hiện hành trình của người phụ nữ từ tuổi trưởng thành, bước vào hôn nhân, làm mẹ, giữ gìn tổ ấm, đồng thời phản ánh các giá trị truyền thống thông qua nghi lễ, tập tục, tri thức dân gian trong đời sống gia đình Việt.

Phu nhân Tổng Bí thư trân trọng mời Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay thưởng thức tiệc trà truyền thống Việt Nam trong không gian văn hóa đậm bản sắc. Những hương vị đặc trưng như trà sen, bánh cốm, bánh xu xê... thể hiện lòng hiếu khách và sự trân trọng dành cho người bạn quốc tế thân thiết.

Bà Audrey Azoulay cảm ơn Phu nhân về buổi gặp gỡ ấm áp, coi đây là khoảnh khắc kết nối văn hóa sâu sắc, giúp hiểu hơn về tri thức bản địa trong bối cảnh công nghệ ngày càng ảnh hưởng đến các mối quan hệ con người.

Buổi tiếp kết thúc trong không khí thân tình, sẻ chia, lan tỏa tinh thần hợp tác nhân văn giữa Việt Nam và UNESCO - nơi các giá trị của tri thức, văn hóa và lòng trắc ẩn cùng hội tụ vì một tương lai công bằng, bao trùm và bền vững cho mọi người.