Phụ nữ Việt lan tỏa thông điệp sống xanh, sạch, lành mạnh

Sáng 18-10, ngày hội "Phụ nữ Nói không với thực phẩm không an toàn" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 - 2025) và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2025) đã khai mạc tại Hà Nội.



Phó Chủ tịch Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoa khôi Miss Photo Vũ Hương Giang, Hoa khôi Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng tại Ngày hội



Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên, phụ nữ và cộng đồng về an toàn thực phẩm; đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh, sạch, lành mạnh vì sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

Chuỗi sự kiện Ngày hội "Phụ nữ Nói không với thực phẩm không an toàn", Ngày hội "Phụ nữ khỏe đẹp và Tiêu dùng xanh" và giải chạy "Phụ nữ chạy hưởng ứng Vì môi trường không khói thuốc" được tổ chức trong hai ngày 18 và 19-10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại Ngày hội



Ngày hội "Phụ nữ Nói không với thực phẩm không an toàn" kết hợp cùng Ngày hội "Phụ nữ khỏe đẹp và Tiêu dùng xanh quy tụ hơn 60 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm OCOP, ẩm thực, dịch vụ an toàn, thân thiện với môi trường và các hoạt động truyền thông, triển lãm về bảo vệ sức khỏe, tiêu dùng xanh. Đây là cơ hội để phụ nữ và cộng đồng tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn các sản phẩm an toàn, góp phần vào việc xây dựng một lối sống bền vững.

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết "Nói không với thực phẩm không an toàn”



Điểm nhấn của chuỗi chương trình là giải chạy "Phụ nữ chạy hưởng ứng Vì môi trường không khói thuốc" do Báo Phụ nữ Việt Nam và Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức sáng 19-10. Giải chạy sẽ có sự tham gia của gần 2.000 phụ nữ, học sinh, sinh viên, người dân và du khách. Các vận động viên sẽ chạy 1 vòng quanh hồ Bảy Mẫu (cự ly 2,5 km), nhằm lan tỏa tinh thần thể thao và khuyến khích cộng đồng không hút thuốc. Nhiều giải thưởng có giá trị sẽ được trao cho các vận động viên.

Tiểu phẩm "Giữ sạch cho bữa ăn gia đình"

Trong khuôn khổ Ngày hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn, hướng tới trẻ em thiệt thòi như tặng 10 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; đổi sách cũ lấy son thuần chay, với mục tiêu gom 2.000 cuốn sách tặng trẻ em vùng cao;…

Chuỗi sự kiện không chỉ là hoạt động kỷ niệm Tháng Phụ nữ mà còn đóng góp vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.