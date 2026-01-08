"Phù phép" 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh: Đồ hộp Hạ Long có mặt tại hơn 20 chuỗi siêu thị?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

"Phù phép" 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh: Đồ hộp Hạ Long có mặt tại hơn 20 chuỗi siêu thị?

Lê Thúy

(NLĐO) - Central Retail tạm thời gỡ tất cả sản phẩm chế biến từ thịt heo của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng của siêu thị.

Theo thông tin từ Central Retail Việt Nam, ngay khi tiếp nhận thông tin trên từ các phương tiện truyền thông đại chúng, trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, Central Retail tạm thời gỡ tất cả các sản phẩm chế biến từ thịt heo của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Canfoco) khỏi các kệ hàng của siêu thị cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Vụ 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh ở đồ hộp Hạ Long khiến siêu thị thu hồi sản phẩm - Ảnh 1.

Website của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long giới thiệu phân phối trên 20 chuỗi hệ thống siêu thị và đại siêu thị toàn quốc

Trong khi đó, WinCommerce (đơn vị vận hành hệ thống WinMart/WinMart+/WiN) cũng thông tin đã chủ động tạm ngừng kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp là Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống từ ngày 8-1. Đồng thời, WinCommerce khẩn trương yêu cầu Công ty CP Đồ hộp Hạ Long làm rõ và giải trình cụ thể về sự việc. WinCommerce cho biết trong trường hợp nhà cung cấp cung ứng hàng hóa vào hệ thống vi phạm hợp đồng, WinCommerce sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Trong sáng 8-1, MM Mega Market Việt Nam cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, MM Mega Market Việt Nam đã chủ động rà soát và tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống.

Cụ thể, toàn bộ các sản phẩm của đồ hộp Hạ Long đều bị thu hồi, không riêng các dòng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu thịt heo.

Đồ hộp Hạ Long quảng cáo bán tới trên 20 chuỗi siêu thị và đại siêu thị toàn quốc

Công ty CP đồ hộp Hạ Long có địa chỉ số 71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Trên website, doanh nghiệp này giới thiệu được thành lập năm 1957 tại TP cảng Hải Phòng, với tên gọi ban đầu là "Nhà máy Cá hộp Hạ Long", tiên phong và top đầu cả nước trong lĩnh vực thực phẩm chế biến.

Đến nay, Công ty trên sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, sản phẩm của doanh nghiệp như các dòng Pate, trong đó có Pate cột đèn Hải Phòng, thịt hộp, xúc xích...

Đáng chú ý, trên website, doanh nghiệp này giới thiệu hiện diện ở 34 tỉnh, thành, trên 20 chuỗi hệ thống siêu thị và đại siêu thị toàn quốc, cùng hàng chục chuỗi hệ thống cửa hàng tiện lợi và hơn 1 vạn điểm bán lẻ truyền thống.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng phát hiện, xử lý một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm, khi hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) để chế biến thành thịt hộp tiêu thụ ra thị trường, trong đó khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành phẩm.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp.

Tin liên quan

Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Đồ hộp Hạ Long từng đạt giải thưởng "Top 50 doanh nghiệp mạnh ASEAN"

Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Đồ hộp Hạ Long từng đạt giải thưởng "Top 50 doanh nghiệp mạnh ASEAN"

(NLĐO) - Trên website chính thức và các phương tiện truyền thông, Đồ hộp Hạ Long khẳng định luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm

Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Một loạt siêu thị thông báo thu hồi đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống

(NLĐO) – Đồ hộp Hạ Long là thương hiệu thực phẩm lớn nên được phân phối rộng khắp, từ siêu thị đến kênh online

siêu thị pate đồ hộp hạ long thịt heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi thịt bệnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo