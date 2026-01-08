"Phù phép" 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh: Đồ hộp Hạ Long có mặt tại hơn 20 chuỗi siêu thị?

Theo thông tin từ Central Retail Việt Nam, ngay khi tiếp nhận thông tin trên từ các phương tiện truyền thông đại chúng, trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, Central Retail tạm thời gỡ tất cả các sản phẩm chế biến từ thịt heo của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Canfoco) khỏi các kệ hàng của siêu thị cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Website của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long giới thiệu phân phối trên 20 chuỗi hệ thống siêu thị và đại siêu thị toàn quốc

Trong khi đó, WinCommerce (đơn vị vận hành hệ thống WinMart/WinMart+/WiN) cũng thông tin đã chủ động tạm ngừng kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp là Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống từ ngày 8-1. Đồng thời, WinCommerce khẩn trương yêu cầu Công ty CP Đồ hộp Hạ Long làm rõ và giải trình cụ thể về sự việc. WinCommerce cho biết trong trường hợp nhà cung cấp cung ứng hàng hóa vào hệ thống vi phạm hợp đồng, WinCommerce sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Trong sáng 8-1, MM Mega Market Việt Nam cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, MM Mega Market Việt Nam đã chủ động rà soát và tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống.

Cụ thể, toàn bộ các sản phẩm của đồ hộp Hạ Long đều bị thu hồi, không riêng các dòng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu thịt heo.

Đồ hộp Hạ Long quảng cáo bán tới trên 20 chuỗi siêu thị và đại siêu thị toàn quốc

Công ty CP đồ hộp Hạ Long có địa chỉ số 71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Trên website, doanh nghiệp này giới thiệu được thành lập năm 1957 tại TP cảng Hải Phòng, với tên gọi ban đầu là "Nhà máy Cá hộp Hạ Long", tiên phong và top đầu cả nước trong lĩnh vực thực phẩm chế biến.

Đến nay, Công ty trên sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, sản phẩm của doanh nghiệp như các dòng Pate, trong đó có Pate cột đèn Hải Phòng, thịt hộp, xúc xích...

Đáng chú ý, trên website, doanh nghiệp này giới thiệu hiện diện ở 34 tỉnh, thành, trên 20 chuỗi hệ thống siêu thị và đại siêu thị toàn quốc, cùng hàng chục chuỗi hệ thống cửa hàng tiện lợi và hơn 1 vạn điểm bán lẻ truyền thống.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng phát hiện, xử lý một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm, khi hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) để chế biến thành thịt hộp tiêu thụ ra thị trường, trong đó khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành phẩm.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp.