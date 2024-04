Ngày 26-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Minh Vũ (57 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp - về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

UBND huyện Tân Hiệp

Trước đó, ngày 19-4, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Vũ do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Như đã thông tin, vào năm 2017, bà Thạch Thị Hiếu - công chức Văn phòng HĐND, UBND huyện Tân Hiệp - có nợ nần với số tiền khoảng 12 tỉ đồng.

Để có tiền trả nợ, bà Hiếu dùng nhiều phôi sổ đỏ đã hủy, làm giả hợp đồng chuyển nhượng, trình ông Vũ ký nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đứng tên của mình, người thân và ông Vũ.

Từ các giấy tờ đất giả này, bà Hiếu mang thế chấp ngân hàng hoặc chuyển nhượng cho người khác để lấy tiền trả nợ.

Tháng 12-2019, nhiều người dân phát hiện có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác trùng với lô đất của mình về địa chỉ, diện tích, số tờ, số thửa nhưng khác tên người sở hữu nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng huyện Tân Hiệp và UBND tỉnh Kiên Giang.

Đầu tháng 4 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ những nội dung sai phạm của ông Vũ và các cán bộ cấp dưới có liên quan.

Ông Vũ đứng tên một hợp đồng chuyển nhượng đất có sổ đỏ giả

VKSND tỉnh Kiên Giang cũng đã có thông báo gửi Thường trực HĐND huyện Tân Hiệp về việc khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người là đại biểu HĐND huyện.

Thông báo của VKS nêu: Ngày 31-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tinh Kiên Giang đã khởi tố vụ án hình sự về vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Rạch Giá. Liên quan vụ án này, bà Thạch Thị Hiếu đã sử dụng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều do UBND huyện Tân Hiệp cấp để lừa đảo bà Trần Thị Khánh Linh, chiếm đoạt số tiền 240 triệu đồng.

Đến nay đã có đủ tài liệu, căn cứ chứng minh hành vi của ông Trần Minh Vũ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Bộ luật Hình sự.