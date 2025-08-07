HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

"Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng

Bài và ảnh: ANH TÚ

LTS: Người dân tố cáo hàng loạt bất thường liên quan đất đai, xây dựng ở phường Quy Nhơn Tây (Gia Lai) và phóng viên Báo Người Lao Động đã vào cuộc điều tra

Hô biến đất công

Thửa đất công hàng ngàn m² vốn từng bị chính quyền ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ, lại bất ngờ được xác nhận là đất khai hoang rồi cấp sổ đỏ cho tư nhân.

Theo điều tra của phóng viên, thửa đất trên có diện tích hơn 2.500 m² tọa lạc tại thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai vốn thuộc quyền quản lý của Hợp tác xã (HTX) Phước Thành 3.

Đất bị cưỡng chế thành đất khai hoang

Trước năm 1994, HTX Phước Thành 3 cho ông Lê Hoàng Thành sử dụng thửa đất để đậu xe ủi phục vụ thi công các công trình như chợ Chiều, cầu chợ Chiều, cánh đồng Bầu Sen...

Đến năm 1994, thửa đất vẫn do ông Thành và các con sử dụng. Tuy nhiên, trên hồ sơ địa chính, đây vẫn là đất công do HTX Phước Thành 3 quản lý. Sau khi HTX Phước Thành 3 giải thể vào năm 2002, thửa đất được bàn giao lại cho UBND xã Phước Mỹ, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (cũ) quản lý.

Cuối năm 2003, gia đình ông Thành đã tự ý xây dựng nhà ở trên khu đất này. UBND huyện Tuy Phước (cũ) sau đó kiểm tra, kết luận đây là đất công, đồng thời ra quyết định cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Ông Nguyễn Cư, nguyên Trưởng Công an xã Phước Mỹ, cho biết ông từng trực tiếp tham gia đoàn cưỡng chế. "Tôi nhớ rất rõ vụ việc. Khi đó, tôi giữ chức Phó trưởng Công an xã và là người trực tiếp tháo dỡ công trình sai phạm. Kết luận thanh tra nêu rõ đây là đất công" - ông Cư khẳng định.

Tưởng chừng vụ việc đã kết thúc sau khi bị cưỡng chế, thế nhưng đến năm 2018, bà Lê Thị Chánh Tuyết (con gái ông Thành) bất ngờ kê khai xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho toàn bộ khu đất hơn 2.500 m² này. Điều bất thường là UBND xã Phước Mỹ (cũ) lại ký xác nhận rằng đây là đất… khai hoang, không tranh chấp, đang được bà Tuyết sử dụng hợp pháp.

Dựa trên xác nhận của UBND xã Phước Mỹ (cũ), ngày 10-8-2018, UBND TP Quy Nhơn (cũ) đã cấp GCNQSDĐ số CH01599 cho bà Tuyết - chính thức biến đất công thành tài sản tư nhân.

"Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng- Ảnh 1.

Thửa đất hơn 2.500 m² tại phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai

Kết luận gây bức xúc

Điều đáng chú ý là chỉ trong vài tháng sau khi được cấp sổ đỏ, bà Lê Thị Chánh Tuyết liên tiếp chuyển nhượng đất cho một loạt cán bộ địa phương. Cụ thể, ngày 9-10-2018, bà Tuyết chuyển nhượng 576,1 m² cho bà Lê Thị Thu Thủy, vợ ông Cao Minh Thi, lúc đó là Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ (hiện là Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây). Hai tháng sau, gia đình bà Thủy xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở 205 m².

Cùng ngày, bà Tuyết chuyển nhượng 551,5 m² cho ông Đỗ Nguyên Đính, thời điểm này là cán bộ địa chính xã Phước Mỹ.

Ngày 17-11-2018, phần đất còn lại được bà Tuyết bán cho bà Trần Thị Nhi, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là cán bộ UBND phường Quy Nhơn Tây. Sau đó, bà Nhi tiếp tục tách thửa, sang nhượng cho nhiều người khác gồm ông Nguyễn Đăng Khoa, ông Nguyễn Đình Thiết, bà Nguyễn Thị Minh, ông Vũ Đình Thiết…

Toàn bộ hơn 2.500 m² đất công đã được chuyển nhượng trót lọt, các thủ tục đều được hợp thức hóa nhanh chóng, suôn sẻ, không gặp bất kỳ vướng mắc pháp lý nào.

Trước việc chuyển đất công thành tài sản tư nhân, năm 2023, người dân địa phương đã gửi đơn tố cáo ông Cao Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, đến các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, ngày 17-11-2023, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam ký ban hành kết luận, cho rằng "nội dung tố cáo không đúng". Theo tổ công tác xác minh, khu đất bà Tuyết được cấp GCNQSDĐ có nguồn gốc là đất ở và đất vườn của hộ ông Lê Hoàng Thành, đã được xác lập trên bản đồ địa chính năm 1997, thuộc thửa số 91, tờ bản đồ số 06. Ngoài ra, kết luận cũng khẳng định không có hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thành liên quan đến khu đất nói trên.

Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương không đồng tình với kết luận này. Ông Nguyễn Như Hoàng (SN 1972; trú tại thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây) khẳng định vợ chồng ông Lê Hoàng Thành và các con chưa bao giờ sinh sống tại xã Phước Mỹ (cũ). "Họ chỉ đến đây khi nhận thầu công trình. Việc nói đất này là do khai phá từ năm 1982 là bịa đặt để hợp thức hóa khu đất công" - ông Hoàng cho hay. Nhiều người cao tuổi tại địa phương cũng xác nhận khu đất từng thuộc HTX Phước Thành 3 và không có chuyện hộ ông Thành sinh sống, khai phá từ trước.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất trên hiện có giá khoảng 40-50 tỉ đồng. 

Sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm

Liên quan đến vụ việc trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Cao Minh Thi để đăng ký lịch làm việc, nhưng ông từ chối với lý do "rất bận". Trong khi đó, bà Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa, Bí thư phường Quy Nhơn Tây, cho biết đang nắm lại vụ việc do mới nhận nhiệm vụ: "Chúng tôi sẽ xác minh và xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu xử lý nghiêm đến đó, không có chuyện bao che" - bà Hòa thông tin.


