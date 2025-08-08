"Phù phép" trong quản lý đất đai, xây dựng (*): Công trình trái phép mọc như nấm

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động mới đây, tại xóm 1, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (trước đây là xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) tồn tại hàng chục căn nhà kiên cố, xây dựng trái phép trên đất công do nhà nước quản lý. Trong đó, không ít biệt thự được xây dựng hoành tráng, mỗi căn rộng hàng trăm mét vuông.

Nhiều "điểm nóng" xây dựng trái phép

Người dân địa phương gọi khu vực xây dựng trái phép ở xóm 1, thôn Long Thành là "khu tự quản".

"Mấy ngày trước, 1 người đàn ông ở địa phương khác đến đây quay phim, chụp hình những ngôi nhà xây dựng trái phép liền bị nhiều người trong khu vực này cầm hung khí đến hăm dọa, đuổi đi" - ông Nguyễn Như Hoàng (ngụ thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây) cho hay.

Khu vực này chỉ là một trong nhiều "điểm nóng" xây dựng trái phép tại phường Quy Nhơn Tây. Tình trạng lấn chiếm đất để xây dựng biệt thự, nhà ở, phòng trọ… trái phép còn diễn ra phổ biến trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công ích, thậm chí cả đất dự án ở địa phương.

Tại thôn Thanh Long, ông Đào Duy H. - anh chồng của một phó chủ tịch UBND xã Phước Mỹ cũ (nay là cán bộ phường Quy Nhơn Tây) - đã xây khu nhà trọ trên diện tích 500 m² đất lúa thuộc khu vực Đồng Gieo. Công trình sai phạm này từng bị lực lượng chức năng đến lập biên bản nhưng không hiểu vì lý do gì vẫn tồn tại hơn 2 năm qua.

Ông Nguyễn Đức T. cũng tự ý xây dựng nhà ở và phòng trọ trên 1.000 m² đất nông nghiệp ở phường Quy Nhơn Tây. Công trình sai phạm này từng bị cưỡng chế nhưng đến nay vẫn tồn tại.

Các căn nhà của ông Q.V.D xây dựng trái phép trên đất rừng

Tại khu vực đèo Hoa Lộc, ông Q.V.D cũng xây 4 căn nhà kiên cố trên đất rừng sau khi mua lại từ người khác. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị T.X chiếm khoảng 6.000 m² đất công để xây nhà rồi phân lô bán cho người khác, dù bị lập biên bản vi phạm từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn không bị xử lý.

Đáng chú ý, vợ chồng bà Cao Như Nguyệt - Bí thư Đoàn xã Phước Mỹ cũ, cháu ruột ông Cao Minh Thi (trước đây giữ chức Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ) - ngang nhiên xây nhà kiên cố trên đất lúa mà không bị xử phạt.Sau khi nhóm phóng viên đến hiện trường tác nghiệp về tình trạng xây dựng nhà trái phép liền bị một người tự xưng là chồng bà Nguyệt gọi điện thoại, nhắn tin với lời lẽ thách thức, hăm dọa.

Buông lỏng quản lý?

Theo người dân địa phương, phần lớn các công trình nêu trên đều xây dựng trái phép trước khi xã Phước Mỹ cũ sáp nhập thành phường Quy Nhơn Tây. Giai đoạn này trùng với thời điểm ông Cao Minh Thi giữ chức Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ cũ và hiện giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây.

Liên quan tình trạng trên, thời gian qua, người dân đã nhiều lần gửi đơn tố cáo nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết triệt để. Những ngôi nhà, biệt thự, công trình của cán bộ địa phương hoặc người thân họ vẫn tồn tại, bất chấp vi phạm.

Theo một cán bộ hưu trí ở thôn Thanh Long, tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng và đất công tại địa phương không phải mới xuất hiện, càng không phải là chuyện "tự phát". Nhiều công trình quy mô lớn, tồn tại nhiều năm, thậm chí còn có hành vi phân lô bán nền, sẽ không thể thực hiện được nếu địa phương quản lý chặt chẽ.

"Hậu quả trước mắt là nhà nước bị thất thoát hàng chục ngàn mét vuông đất công. Về lâu dài, điều nguy hiểm hơn là việc này tạo tiền lệ xấu trong quản lý trật tự đô thị, làm xói mòn niềm tin của người dân vào chính quyền địa phương, gây mất công bằng và phá vỡ kỷ cương pháp luật" - vị cán bộ hưu trí này nhìn nhận.

Liên quan tình trạng nêu trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ ông Cao Minh Thi để đăng ký lịch làm việc, song ông từ chối với lý do "rất bận", không có thời gian. Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây, đề nghị phóng viên gửi nội dung câu hỏi để trả lời nhưng nhiều ngày qua vẫn chưa có phản hồi.

Kiên quyết phá dỡ công trình sai phạm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, xây dựng trái phép trên địa bàn. Theo đó, ông yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; kiên quyết xử lý và yêu cầu chủ đầu tư phải tự phá dỡ hoặc tổ chức cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm. Đặc biệt, UBND cấp xã phải có trách nhiệm triển khai các biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trên đất không được phép xây cất...

