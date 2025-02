Phú Quốc chật kín khách những ngày Tết

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, TP Phú Quốc ước đón gần 200.000 lượt khách, doanh thu trên 1.000 tỉ đồng.

Khách checkin quá tải tại sân bay Phú Quốc những ngày Tết

Mỗi ngày Tết Phú Quốc ước đón trên 30.000 khách, cá biệt ngày mùng 2 Tết đón hơn 70.000 khách

Ghi nhận những ngày vui xuân Ất Tỵ tại các khu, điểm du lịch tại TP Phú Quốc bảo đảm an ninh, an toàn cháy, nổ, vệ sinh thực phẩm. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cải tạo cảnh quan và điều kiện cần thiết để phục vụ du khách, không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, chèo kéo du khách.

Du khách ken cứng cửa ra vào khu vui chơi ở Phú Quốc những ngày Tết

Bên cạnh đó, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đã củng cố, làm mới các sản phẩm dịch vụ, một số sản phẩm mới được đưa vào khai thác phục vụ du khách, như: show diễn "Symphony of the sea" (Bản giao hưởng của đại dương), "Awaken sea" (Đại dương thức giấc), "Dear Vietnam"(Thương mến Việt Nam), "Cầu Hôn", "Chợ đêm vui Fest Bazaar" (Phú Quốc); cùng hàng loạt chương trình biểu diễn hoạt náo với các tiết mục múa, ca hát của những nghệ sĩ tự do quốc tế và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí khác...

Loại hình nghệ thuật dân gian tại Grand World Phú Quốc thu hút nhiều khách du xuân Ất Tỵ

Khách chơi Tết thích thú với các nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn nghệ thuật đường phố ở Phú Quốc

Đại diện truyền thông Sun Group cho biết tại hệ sinh thái vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng Sunset Town, khu vực Bãi Kem, TP Phú Quốc, những ngày qua hầu như hoạt động hết công suất, ước đón khoảng 15.000 lượt du khách/ngày.

Các điểm du lịch truyền thống ở trung tâm TP Phú Quốc khá đìu hiu, vắng vẻ trong những ngày Tết

Trong khi đó, các điểm du lịch truyền thống tại trung tâm TP Phú Quốc như Chợ Đêm, Dinh Cậu... khá đìu hiu, vắng vẻ trong những ngày Tết.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc thống kê từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, trung bình mỗi ngày sân bay Phú Quốc đón 130 - 134 lượt chuyến bay trong và ngoài nước với hơn 22 ngàn lượt khách, tăng gấp 3 lần ngày thường. Chưa kể các chuyến tàu, phà vẫn đưa đón khách xuyên Tết ra vào Phú Quốc mỗi ngày.

"Tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có 36 quầy làm thủ tục check-in nhưng lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Bên cạnh việc linh động làm thủ tục check-in, chúng tôi mở hết tất cả các quầy xuất nhập cảnh mới đáp ứng được"- ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, nói.