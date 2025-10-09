Phú Quốc: Ra mắt cơ sở cấp cứu ngoại viện chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam

Ngày 9-10, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Y tế phối hợp cùng UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ ra mắt Cơ sở Cấp cứu ngoại viện chuẩn quốc tế đầu tiên trong nước.

Đại diện Tập đoàn Vingroup trao bảng tượng trưng tặng xe cấp cứu cho đại diện lãnh đạo Sở Y tế An Giang

Cơ sở Cấp cứu ngoại viện Phú Quốc là công trình nằm trong Đề án Cấp cứu ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025–2030 của Bộ Y tế với tổng mức đầu tư 1.000 tỉ đồng, do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Công trình nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện hiện đại, góp phần nâng cao năng lực y tế quốc gia, đồng thời chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế lớn như Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Đại diện Vingroup cho biết với sự đầu tư bài bản và mô hình vận hành hiện đại, cơ sở được kỳ vọng sẽ rút ngắn "thời gian vàng" cứu người và nâng cao năng lực y tế quốc gia.

Tại lễ ra mắt, Vingroup đã bàn giao 8 xe cứu thương và trang thiết bị y tế hiện đại cho Cơ sở Cấp cứu ngoại viện Phú Quốc. Mỗi xe đều được trang bị máy thở, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm xách tay FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương và nhiều dụng cụ cấp cứu chuyên dụng khác.

Tập đoàn Vingroup bàn giao 8 xe cứu thương và trang thiết bị y tế cho Cơ sở Cấp cứu Ngoại viện Phú Quốc

Toàn bộ thiết bị đều được thiết kế và trang bị theo tiêu chuẩn quốc tế EN 1789:2020, khuyến cáo của WHO và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đồng thời tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2012/BYT của Bộ Y tế Việt Nam.

Hệ thống xe cứu thương được thiết kế nhỏ gọn, chống nước, chống bụi, chịu rung lắc tốt, phù hợp với điều kiện địa hình và khí hậu đặc thù của khu vực biển đảo.

Về nhân sự, cơ sở quy tụ hơn 40 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và lái xe cứu thương được đào tạo chuyên sâu theo chuẩn quốc tế, bao gồm: Hồi sinh tim phổi, xử trí đa chấn thương, cấp cứu trên biển, vận chuyển hồi sức nâng cao...

Số hotline 115 sẽ chính thức được kích hoạt và đưa vào hoạt động tại Phú Quốc kể từ ngày 10-10. Sau khi nhận yêu cầu, nhân viên điều phối sẽ chủ động điều xe cấp cứu gần nhất tiếp cận hiện trường chỉ trong vòng tối đa 8 phút.

Ngoài ra, dự án cũng sẽ triển khai chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng, trang bị kỹ năng thiết yếu cho nhân viên y tế, giáo viên, lực lượng vũ trang, nhân viên khách sạn và resort, hình thành mạng lưới hỗ trợ khẩn cấp rộng khắp, nâng cao an toàn y tế cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang - cho biết: "Cơ sở Cấp cứu ngoại viện Phú Quốc là dấu mốc đặc biệt ý nghĩa đối với người dân "đảo ngọc" và du khách. Khi sự cố xảy ra, mọi người sẽ được bảo vệ và cấp cứu kịp thời. Đây không chỉ là bước tiến về y tế, mà còn là sự lan tỏa của niềm tin, sự an tâm và niềm tự hào về chất lượng y tế Việt Nam trong cộng đồng địa phương".