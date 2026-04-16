Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Phú Quý không một mình

Bài và ảnh: Châu Tỉnh

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức khảo sát và làm việc với đặc khu Phú Quý về triển khai một số định hướng phát triển trong thời gian tới.

Ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, cho biết với thế mạnh về biển, đặc khu Phú Quý sở hữu tiềm năng phát triển lớn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế biển, du lịch, khai thác hải sản và giữ vai trò chiến lược về quốc phòng, an ninh biển đảo. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay tại địa phương là hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đặc khu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh Phú Quý có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Theo ông, phát triển Phú Quý phải dựa trên tư duy kinh tế biển hiện đại, khai thác hiệu quả tiềm năng nhưng không đánh đổi môi trường. Lâm Đồng đặt mục tiêu xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến du lịch biển đảo chất lượng cao, trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và là "pháo đài kinh tế - quốc phòng" trên biển.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh muốn Phú Quý bứt phá, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nhất là giao thông, năng lượng và nước ngọt. Ông yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu giải pháp nâng cấp cảng biển, cải thiện năng lực vận tải hành khách và hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và nhà đầu tư tiếp cận đảo. "Nghề cá và du lịch, 2 việc này Phú Quý phải tập trung ngay trong năm nay. Không thể để Phú Quý tự mình loay hoay làm quy hoạch. Chúng tôi sẽ mời, kêu gọi các nhà đầu tư hỗ trợ ý tưởng trong quy hoạch, trong đó phải lưu ý tính toán đường ven biển trong tương lai. Tiếp đó là phải tính toán ngay sân bay; cải thiện ngay bến cảng, bến tàu thì phải có chỗ ngồi chờ chứ hiện nay đến cảng thì nắng chang chang. Nếu được thì làm ngay trong năm 2026 này" - ông Hồ Văn Mười nói.

Phú Quý không một mình - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ 2 từ trái sang) nghe báo cáo tình hình đặc khu Phú Quý

Song song với du lịch, nghề cá tiếp tục được xác định là trụ cột quan trọng của kinh tế địa phương. Tỉnh Lâm Đồng định hướng nâng cao giá trị chuỗi thủy sản thông qua hiện đại hóa đội tàu, đầu tư dịch vụ hậu cần nghề cá, phát triển chế biến sâu và xây dựng thương hiệu đặc sản biển Phú Quý. Đại diện lãnh đạo đặc khu cho biết địa phương đang từng bước tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng khai thác bền vững, gắn đánh bắt xa bờ với bảo vệ nguồn lợi, nâng cao thu nhập cho ngư dân và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Bên cạnh giao thông, hạ tầng năng lượng và nước ngọt cũng được xem là điều kiện tiên quyết. Tỉnh Lâm Đồng định hướng tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời để bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài cho đảo. Hệ thống cấp nước, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường biển sẽ được đầu tư đồng bộ, hướng đến mô hình phát triển xanh và bền vững.

Từ một đảo tiền tiêu còn nhiều khó khăn, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm du lịch biển đảo và dịch vụ hậu cần nghề cá quan trọng, góp phần đưa kinh tế biển Lâm Đồng tăng tốc mạnh mẽ trong thời gian tới.

