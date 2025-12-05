"Phù sa ngọt" 55 tập lên sóng Đài PT-TH Hà Nội

Đây là tác phẩm nối tiếp các dự án phim truyền hình, phim đặc biệt mà Đài PT-TH Hà Nội được giao thực hiện trong năm 2025.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội - phát biểu tại lễ ra mắt phim “Phù sa ngọt”

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội - cho hay năm 2025, đài thực hiện 4 bộ phim với 4 đề tài khác nhau: lịch sử - cách mạng, an ninh mạng, huyền tích dân gian và đời sống đương đại. Trong đó, "Phù sa ngọt" là tác phẩm gần gũi, hết sức dung dị, đời thường; mỗi người Hà Nội đều thấy có gì đó thân quen với mình.

Lấy chất liệu từ chính đời sống người dân ven sông Hồng, "Phù sa ngọt" đưa khán giả đến với cộng đồng xóm Bến. Ở đây, đời sống người dân được bồi đắp bởi những thăng trầm và khát vọng của bao dân làng gắn bó với sông Hồng. Đây cũng là "dòng sông mẹ" đã kiến tạo nên lịch sử của Thăng Long - Hà Nội bởi vai trò là huyết mạch giao thông, là nguồn nước nuôi dưỡng một vùng đất phù sa trù phú và hình thành một trung tâm văn hóa giàu bản sắc.

"Phù sa ngọt" quy tụ các nghệ sĩ tài năng thuộc nhiều thế hệ, như NSND Tiến Đạt (vai ông Tân - tổ trưởng tổ dân phố), NSƯT Quách Thu Phương (cô Hồng - người phụ nữ Tràng An thanh lịch, dẫn con trai trở về xóm Bến để chữa lành sau biến cố), NSƯT Minh Tuấn (ông Hoàn - người đàn ông bình dân, hài hước, yêu gia đình), NSƯT Anh Thơ (bà Hòe - chủ quán nước, "điểm kết nối thông tin" của xóm)…