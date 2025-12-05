"Phù sa ngọt" 55 tập lên sóng Đài PT-TH Hà Nội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Phù sa ngọt" 55 tập lên sóng Đài PT-TH Hà Nội

Tin-ảnh: Y.Anh

Chiều 4-12, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Hà Nội chính thức giới thiệu tới khán giả bộ phim truyền hình "Phù sa ngọt" dài 55 tập.

 Đây là tác phẩm nối tiếp các dự án phim truyền hình, phim đặc biệt mà Đài PT-TH Hà Nội được giao thực hiện trong năm 2025.

"Phù sa ngọt" 55 tập lên sóng Đài PT-TH Hà Nội - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội - phát biểu tại lễ ra mắt phim “Phù sa ngọt”

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội - cho hay năm 2025, đài thực hiện 4 bộ phim với 4 đề tài khác nhau: lịch sử - cách mạng, an ninh mạng, huyền tích dân gian và đời sống đương đại. Trong đó, "Phù sa ngọt" là tác phẩm gần gũi, hết sức dung dị, đời thường; mỗi người Hà Nội đều thấy có gì đó thân quen với mình.

Lấy chất liệu từ chính đời sống người dân ven sông Hồng, "Phù sa ngọt" đưa khán giả đến với cộng đồng xóm Bến. Ở đây, đời sống người dân được bồi đắp bởi những thăng trầm và khát vọng của bao dân làng gắn bó với sông Hồng. Đây cũng là "dòng sông mẹ" đã kiến tạo nên lịch sử của Thăng Long - Hà Nội bởi vai trò là huyết mạch giao thông, là nguồn nước nuôi dưỡng một vùng đất phù sa trù phú và hình thành một trung tâm văn hóa giàu bản sắc.

"Phù sa ngọt" quy tụ các nghệ sĩ tài năng thuộc nhiều thế hệ, như NSND Tiến Đạt (vai ông Tân - tổ trưởng tổ dân phố), NSƯT Quách Thu Phương (cô Hồng - người phụ nữ Tràng An thanh lịch, dẫn con trai trở về xóm Bến để chữa lành sau biến cố), NSƯT Minh Tuấn (ông Hoàn - người đàn ông bình dân, hài hước, yêu gia đình), NSƯT Anh Thơ (bà Hòe - chủ quán nước, "điểm kết nối thông tin" của xóm)…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo