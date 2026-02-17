Phủ sóng điện mặt trời mái nhà, hơn 2 triệu hộ gia đình Ấn Độ nhận trợ cấp khủng

Theo số liệu Bộ Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo (MNRE) vừa công bố, Ấn Độ đã hoàn tất lắp đặt 2.085.514 hệ thống điện mặt trời mái nhà trong khuôn khổ sáng kiến PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, tính đến tháng 12-2025.

Chương trình này được triển khai từ tháng 2-2024, mang lại lợi ích cho khoảng 2,61 triệu hộ gia đình trên toàn quốc.

Bộ trưởng MNRE Shripad Yesso Naik cho biết trong văn bản trả lời Quốc hội rằng 147,7 tỉ INR đã được cung cấp dưới dạng hỗ trợ tài chính trung ương.

Hàng triệu hộ gia đình ở Ấn Độ được nhận trợ cấp khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Loom Solar

Bang Gujarat đang dẫn đầu trong việc thực hiện chương trình với 515.052 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt và 38,46 tỉ INR tiền trợ cấp đã giải ngân, hỗ trợ cho 741.819 hộ gia đình. Theo sau là bang Maharashtra với 391.887 hệ thống, trong khi bang Uttar Pradesh xếp thứ ba với 326.386 hệ thống đã được triển khai.

PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana là một chương trình thúc đẩy theo nhu cầu, mở rộng cho các hộ tiêu dùng dân cư có kết nối lưới điện được cung cấp bởi các công ty phân phối địa phương. Chương trình cung cấp các khoản trợ cấp trả trước để hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho các hộ gia đình trên khắp cả nước.

Theo ước tính của Chính phủ Ấn Độ, việc triển khai hệ thống điện mặt trời mái nhà tại 10 triệu hộ gia đình có thể tạo ra tới 1.000 tỉ đơn vị điện năng tái tạo trong suốt vòng đời của hệ thống. Điều này kỳ vọng sẽ giúp giảm khoảng 720 triệu tấn khí thải tương đương CO2 trong vòng 25 năm.