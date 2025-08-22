"Phù thủy" Masew bắt tay "công chúa" Hòa Minzy, Tuấn Cry

Masew “Xưa”: Khám phá album 8 bài hát dân gian bùng nổ văn hóa Việt!

Masew là "phù thủy" làng nhạc

Tối 21-8, Masew gây bất ngờ khi cho ra mắt album Xưa với 8 bài hát mang đậm âm hưởng dân gian, văn hóa Việt. Đây được xem là dự án cá nhân trở lại đầy bùng nổ của producer sinh năm 1996 sau khi đồng hành cùng loạt hit đình đám thời gian qua.

Album Xưa được Masew ấp ủ trong gần 4 năm, chắt lọc những gì tinh túy nhất trong cách làm nhạc của anh.

Album mới có 8 ca khúc, mỗi bài hát thể hiện một khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian Việt và các tích truyện Á Đông quen thuộc như: Ngưu lang Chức nữ kết hợp Hòa Minzy - Tuấn Cry; Lên voi xuống chó kết hợp Tuấn Cry - Lor - Hà Myo; Nghiêng nước nghiêng thành kết hợp Ha Myo; Cưới vợ trả góp kết hợp Tuấn Cry - 24k Right; Mời trầu; Cưỡi ngựa về trời; Kiều (Nỗi thương mình) kết hợp Trần Mạnh Cường; Lạy cô về chầu kết hợp Trần Mạnh Cường.

Masew: Hành trình 10 năm, “Đứa con” âm nhạc mang tinh thần dân tộc!

Ca khúc Cưỡi ngựa về Trời

Masew cho biết đây là "đứa con" anh ấp ủ trong thời gian dài, đánh dấu hành trình gần 10 năm làm nhạc. "Với mong muốn kể chuyện quê hương, đưa tinh thần dân tộc vào âm nhạc, từ khi bắt đầu hoạt động nghệ thuật đến nay mình may mắn được mọi người ủng hộ, yêu mến. Một producer vốn chỉ đứng sau những bản phối của các ca sĩ, đến thời điểm này mình cảm thấy rất biết ơn khi được mọi người nhớ đến và gọi tên", anh nói.

Nam producer bày tỏ thêm: "Bắt đầu từ những bản remix đầu tiên của cậu bé Lê Tuấn Anh, đến bước ngoặt Tuý Âm đưa mình đến gần hơn với khán giả. Vậy mà đã gần 10 năm trôi qua với rất nhiều những dự án. Album X được xem là cột mốc cho hành trình 1 thập kỷ làm nhạc của mình, là khoảnh khắc nhìn lại những gì mình đã làm được, hơn hết là món quà dành tặng cho người hâm mộ, những người đã luôn yêu thương và đồng hành với Masew".

Ca khúc nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trong album mới là Ngưu Lang Chức Nữ, bởi có sự bắt tay của bộ ba tạo hit Hòa Minzy - Tuấn Cry. Sau thành công của Bắc Bling, người hâm mộ càng thêm mong chờ sự viral của dự án này.

Ca khúc Cưới vợ trả góp

Luôn xuất hiện với các bản phối lạ tai, giai điệu vừa hiện đại vừa mang dấu ấn văn hóa Việt, Masew đã cho thấy màu sắc cá nhân rõ nét cũng như cá tính âm nhạc khó có thể thay thế ở Vbiz. Từ Tuý Âm, À Lôi, Bắc Bling hay mới đây là Giám đốc âm nhạc cho phim hoạt hình dự án phim hoạt hình 3D thuần Việt Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm lầy lội, Masew càng được khán giả yêu mến bởi cách làm nhạc độc đáo. Theo đó, anh không chỉ tạo hit, mà còn mang đến cho khán giả "vũ trụ" âm nhạc giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Ngoài ra, Masew còn có có nhiều dự án lồng ghép chất liệu văn hóa được khán giả đón nhận nồng nhiệt như: Mời trầu, Ái nộ, Ép duyên, Thị Mầu (Hòa Minzy)…

Anh cũng là producer Việt Nam đầu tiên đạt 1 tỉ lượt nghe trên YouTube. Với những nỗ lực trong từng sản phẩm, producer sinh năm 1996 khẳng định được chỗ đứng của mình trên bản đồ âm nhạc nhiều màu sắc.