Lãnh đạo tỉnh Phú Yên chúc mừng tân Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Thái Phong

Chiều 6-12, tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh Phú Yên đã tổ chức bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh và các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh này.

Tại kỳ họp, 49/49 đại biểu tham dự đã thống nhất thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đỗ Thái Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu. Đồng thời, giao Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên hoàn thiện hồ sơ nhân sự trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Đỗ Thái Phong, sinh ngày 26-8-1980; quê quán: xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Ông Phong vào Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ngày 11-1-2004, có trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát kinh tế, Thạc sĩ ngành Luật học. Về trình độ chính trị là Cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 10-2003 đến 8-2013: Ông Phong công tác trong ngành Công an (kinh qua các chức vụ Đội phó Đội kinh tế tổng hợp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Phú Yên, Đội phó Đội cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu, Đội trưởng Thanh tra Công an tỉnh Phú Yên).



Từ tháng 9-2013 đến tháng 7-2016, ông Phong được điều chuyển làm Trưởng Phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.

Từ tháng 8-2016 đến tháng 7-2019, ông Phong được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.

Các đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh này

Từ tháng 8-2019 đến tháng 5-2021, ông Phong được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, rồi Phó Chủ nhiệm trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên.

Từ tháng 6-2021 đến ngày 6-12-2023, ông Phong được đảm nhiệm chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Tại kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên cũng tiến hành thủ tục miễn nhiệm và bầu các chức danh Trưởng ban; Phó Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.