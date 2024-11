Phú Yên “ra tối hậu thư” với tàu cá “3 không”

Ngày 13-11, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên có thông báo số 314/TB-UBND, kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh này về đánh giá tình hình, giải pháp xử lý tàu cá "3 không" trên địa bàn tỉnh.

Còn 474 tàu cá "3 không"

Trước đó, chiều 12-11, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đánh giá tình hình, giải pháp xử lý tàu cá "3 không" (không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm - PV) trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Phú Yên, hiện tỉnh Phú Yên vẫn còn 474 tàu cá "3 không". Phần lớn tàu cá còn "3 không" ở Phú Yên là tàu nhỏ, có chiều dài từ 6-12 m. Trong số các địa phương còn nhiều tàu cá "3 không" thì thị xã Sông Cầu có số lượng nhiều nhất, với 189 chiếc, còn lại các địa phương ven biển của tỉnh này như Đông Hòa, Tuy Hòa, Tuy An đều có.

Theo ông Nguyễn Tri Phương, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, có nhiều vướng mắc trong việc đăng ký tàu cá "3 không". Trong đó, các chủ tàu cá "3 không" đa số là những người dân nghèo, có trình độ dân trí thấp, tiếp cận với chính sách pháp luật nói chung, trong lĩnh vực thuỷ sản nói riêng chưa được đầy đủ, kịp thời dẫn đến việc chấp hành một số quy định chưa được nghiêm.

Nhiều tàu cá "3 không" chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chí quy định (vỏ tàu, máy tàu, nghề khai thác, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng,…). Nhiều tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 m trở lên sử dụng máy bộ, qua kiểm tra không đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định.

"Đối với tàu cá có chiều dài từ 12 m trở lên không có hồ sơ gốc, để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá cần phải thực hiện lập Hồ sơ kỹ thuật, giám định máy chính,… chi phí cao, thời gian lâu nên chủ tàu cá chưa tích cực thực hiện đăng ký, đăng kiểm" – ông Phương nói.

Phải xử lý dứt điểm trước ngày 20-11

Ông Lê Tấn Hổ - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng Ban chỉ đạo IUU tỉnh này - đã đưa ra các giải pháp cấp bách để giải quyết dứt điểm tàu cá "3 không" trước ngày 20-11. Theo đó, giao Sở NN-PTNT Phú Yên chủ trì, phối hợp với 4 địa phương ven biển là Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa, Đông Hòa cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh sách, đảm bảo trước ngày 15-11 sẽ không còn tình trạng tàu cá "3 không" mới phát sinh.

Đối với tàu cá "3 không" vướng mắc do lắp máy bộ và một số nguyên nhân khác thì giao Sở NN-PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Trung tâm đăng kiểm tàu cá khẩn trương nghiên cứu các văn bản của Bộ NN-PTNT và các quy định liên quan triển khai thực hiện đăng kiểm, đăng ký tàu cá "3 không" lắp máy bộ triển khai hoặc tham mưu triển khai thực hiện.

UBND tỉnh Phú Yên họp bàn giải pháp xử lý tàu cá "3 không". Ảnh: M.L

Đối với tàu cá hết hạn giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển: Đông Hòa, Tuy An, Sông Cầu và Tuy Hòa giao nhiệm vụ tổ công tác phải gặp từng chủ tàu để vận động, hỗ trợ hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật.

"Những trường hợp cố tình không thực hiện thì tiến hành kiểm tra trực tiếp trên tàu cá; nếu phát hiện có ngư cụ, có dấu hiệu vẫn tham gia khai thác thủy sản thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật đối với trường hợp cố tình, lôi kéo có tổ chức để cản trở công tác chống khai thác IUU, nỗ lực gỡ thẻ vàng của cả nước" – ông Lê Tấn Hổ quyết liệt.

Ông Hổ cũng yêu cầu Chi cục Thủy sản Phú Yên nghiên cứu thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm cho tàu cá đối với trường hợp chưa kịp bổ sung chứng chỉ thuyền trưởng, thực hiện rút gọn thời gian các thủ tục hành chính trong công tác xử lý tàu cá "3 không".

Riêng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cần ngăn chặn triệt để các tàu cá "3 không", tàu cá hết hạn giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật từ bờ, không để tham gia khai thác thủy sản.

Phải chịu trách nhiệm nếu để phát sinh tàu cá "3 không" Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, yêu cầu các địa phương ven biển tỉnh này phải khẩn trương rà soát tàu cá "3 không" trên địa bàn để hoàn thành việc đăng ký. "Nếu sau này còn trường hợp phát sinh tàu cá "3 không" thì chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh" – ông Tuấn nói.