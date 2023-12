Phục dựng nhiều tượng đài ở TP HCM

Sáng 18-12, tại tượng đài An Dương Vương (ngã sáu Nguyễn Tri Phương, nơi tiếp giáp quận 5 và quận 10, TP HCM), một nhóm công nhân đang tiến hành sơn sửa, cải tạo những hạng mục cuối trong việc sửa chữa tượng đài. Phần tượng được sơn lại màu trắng, khắc phục các vết nứt; những đoạn gạch lát hư hỏng cũng được cải tạo. Quanh tượng đang trồng cây nhằm gia cố thêm mảng xanh cho khuôn viên.



Rất đồng tình

Tượng An Dương Vương có thiết kế cột cao kiểu Corinth, trên đỉnh có tượng An Dương Vương tay cầm nỏ, đặt trên đỉnh cột cao khoảng 50 m, phía dưới là 4 bức tượng con nghê, hướng nhìn ra các tuyến đường xung quanh. Theo người dân, tượng đài An Dương Vương từng được tu sửa năm 2022 nhưng sau đó tạm dừng.

Nhìn về phía tượng đài, bà Hoàng Như Lan (56 tuổi, ngụ quận 10) kể hằng ngày bà đều ra nhìn tượng đài xem các công nhân làm đến đâu, bao giờ xong vì với bà, việc phục dựng lại tượng đài là thể hiện lòng thành kính.

"Tượng được sơn lại, trang trí mới hơn, đẹp hơn. Tôi rất ủng hộ việc thành phố cho phục hồi, sửa chữa các công trình này. Đó cũng là cách thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng của dân tộc, vừa giáo dục các thế hệ sau về lòng biết ơn, tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị của thành phố. Ngoài ra, đây cũng là những biểu tượng của TP HCM, giúp du khách nhớ về thành phố" - bà Lan nói thêm.

Cách đó không xa là tượng Phan Đình Phùng được đặt trước vòng xoay trước Bưu điện Chợ Lớn (quận 5). Theo ghi nhận, bức tượng hiện đã cũ, nhiều vị trí tượng có màu sắc loang lổ. Riêng phần chân tượng còn khá mới và các mảng xanh xung quanh cũng được chăm sóc.

Tượng Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa, tay nắm thân tre được đặt tại vòng xoay ngã sáu Phù Đổng (quận 1), cũng nằm trong kế hoạch trùng tu một số tượng đài lâu đời trên địa bàn TP HCM.

Ông Lý Văn Tiến (60 tuổi, ngụ quận 1) chia sẻ ông đã sống ở thành phố gần trọn cuộc đời, việc phục dựng lại tượng đài là việc nên làm. "Thật sự tôi rất mừng, rất đồng tình. Tôi hy vọng với lần phục dựng, chỉnh trang này sẽ mang lại nhiều nét đẹp cho thành phố cả về văn hóa lẫn đô thị" - ông Tiến bày tỏ.

Tượng đài An Dương Vương (quận 5, TP HCM)Ảnh: ÁI MY

Góp phần chỉnh trang đô thị

Trước đó, tháng 3-2022, khu vực đặt tượng đài Trần Hưng Đạo (quận 1, Công trường Mê Linh) đã được chỉnh trang, "thay áo mới", tạo thành điểm nhấn cho khu vực bờ sông Sài Gòn. Bức tượng thể hiện hình ảnh Đức thánh Trần Hưng Đạo mặc giáp phục, một tay tì lên đốc kiếm, một tay chỉ về hướng sông Sài Gòn một cách uy nghi là một trong những biểu tượng quan trọng, ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ người dân TP HCM. Vì vậy, việc phục dựng lại nguyên bản tượng đài có ý nghĩa rất lớn.

Vừa qua, UBND quận 1 đã gửi UBND TP HCM kế hoạch cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và cải tạo chỉnh trang chợ Bến Thành. Một trong những hạng mục quan trọng là đưa tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn và tượng Quách Thị Trang về vị trí cũ. Tuy nhiên, quận 1 báo cáo tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn trước đây làm bằng xi măng hiện đang bị mục và xuống cấp, cần phải phục dựng lại trước khi đặt về vị trí cũ. Theo đó, tượng sẽ được phục dựng sát nguyên bản bằng chất liệu đồng để bền hơn. Hiện nay tượng Trần Nguyên Hãn được đặt tạm ở Công viên Phú Lâm cùng tượng Lê Lợi (trước đặt tại vòng xoay Cây Gõ, quận 6). Tượng Quách Thị Trang di dời đến Công viên Bách Tùng Diệp (quận 1).

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, đối với tượng đài Quách Thị Trang, hiện sở và các cơ quan liên quan đang xem xét lại vị trí đặt tượng với 2 phương án. Thứ nhất, đặt tượng trở lại vị trí cũ tại khu vực trước chợ Bến Thành. Thứ hai, giữ nguyên hiện trạng của tượng đài ở vị trí hiện tại trong Công viên Bách Tùng Diệp. Ngoài ra, 2 tượng đài Trần Nguyên Hãn và Lê Lợi đang trong giai đoạn đầu của quá trình trùng tu. Ở giai đoạn này, 2 tượng đài sẽ được kiểm định chi tiết. Do xây dựng đã lâu năm, một số chi tiết của các tượng đài đã bị hư hỏng nặng (tượng Trần Nguyên Hãn bị hư nặng phần chân). Nếu chất lượng tượng còn đủ tốt, có thể phục hồi thì sẽ có phương án sửa chữa. Nếu tượng đã hư hỏng quá nặng sẽ có kế hoạch phục dựng lại trên nền tượng cũ.

Cải tạo quảng trường chợ Bến Thành Trong tờ trình TP HCM của UBND quận 1, khu vực trước và xung quanh chợ Bến Thành sẽ được cải tạo thành không gian quảng trường mới nhằm đáp ứng các hoạt động công cộng của khu vực trung tâm cũng như là đầu mối của giao thông công cộng. Diện tích cải tạo khoảng 45.835 m2, bao gồm quảng trường và đường giao thông, khu vực vỉa hè và các công trình gắn với quảng trường. Kinh phí cải tạo dự án không gian quảng trường trước chợ Bến Thành dự kiến 157 tỉ đồng bao gồm cả chi phí phục dựng tượng Trần Nguyên Hãn, từ nguồn ngân sách thành phố. Dự kiến hoàn thành vào dịp 30-4-2025. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết sắp tới thành phố sẽ phân bổ ngân sách để phục dựng tượng Trần Nguyên Hãn. Với tượng Quách Thị Trang, dự định ban đầu đưa về vị trí cũ nhưng mới đây, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP HCM có nguyện vọng đúc lại tượng. Do đó, tượng Quách Thị Trang sẽ được làm mới nhưng đang cân nhắc chất liệu, vật liệu. P.Anh