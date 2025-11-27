HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Phục kích táo tợn, bắn vệ binh gần trung tâm quyền lực nhất nước Mỹ

Hải Hưng

(NLĐO) - Hai thành viên Vệ binh Quốc gia bang Tây Virginia bị bắn trọng thương chỉ cách Nhà Trắng vài dãy phố, gây chấn động an ninh ở thủ đô Washington – Mỹ.

Vụ phục kích và nổ súng táo tợn ngay gần trung tâm quyền lực của nước Mỹ xảy ra hôm 26-11 (giờ địa phương).

Nhà chức trách mô tả đây là "vụ tấn công có chủ đích" khiến 2 vệ binh quốc gia đều trong tình trạng nguy kịch khi được đưa vào bệnh viện.

Phục kích táo tợn, bắn vệ binh quốc gia gần trung tâm quyền lực nhất nước Mỹ - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tập trung tại khu vực đang phong tỏa, nơi binh sĩ Vệ binh Quốc gia bị bắn gần Nhà Trắng ở thủ đô Washington – Mỹ hôm 26-11. Ảnh: AP

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel và Thị trưởng Washington Muriel Bowser xác nhận hai vệ binh quốc gia bang Tây Virginia bị bắn khi đang thực hiện nhiệm vụ tại thủ đô theo điều động trước đó.

Dựa trên hình ảnh trích xuất từ camera trong khu vực, cảnh sát cho biết kẻ nổ súng bất ngờ "lao ra từ góc phố" và lập tức xả đạn vào nhóm binh sĩ. 

"Nghi phạm đã bị trúng đạn và khống chế ngay tại hiện trường nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy, cơ quan chức năng chưa xác định được động cơ nổ súng của hắn" – AP dẫn lời cảnh sát Washington. 

Một số sĩ quan và nhân chứng tiết lộ nghi phạm trúng đạn của một thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ.

Vụ nổ súng xảy ra gần một ga tàu điện ngầm đông đúc. Nhân chứng Stacy Walters cho biết cô nghe thấy hai tiếng súng rồi thấy người dân hoảng loạn bỏ chạy, trong khi lực lượng an ninh lập tức phong tỏa đường phố.

Phục kích táo tợn, bắn vệ binh gần trung tâm quyền lực nhất nước Mỹ (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Nhân chứng khác có tên Emma McDonald kể rằng cô phải chạy vào một quán cà phê gần đó ẩn nấp và sau đó nhìn thấy cáng cứu thương đưa một binh sĩ đầu bê bết máu ra ngoài.

Nhiều lực lượng chức năng cùng Vệ binh Quốc gia đã phong tỏa toàn bộ khu vực. Ít nhất một trực thăng quân sự đáp xuống gần quảng trường National Mall để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Phục kích táo tợn, bắn vệ binh quốc gia gần trung tâm quyền lực nhất nước Mỹ - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng phong toả khu vực nơi 2 binh sĩ Vệ binh Quốc gia bị bắn gần Nhà Trắng ở Washington hôm 26-11. Ảnh: AP

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, trong khi an ninh tại thủ đô Washington được siết chặt hơn.

Thời điểm này Tổng thống Donald Trump đang ở Florida và thông qua mạng xã hội ông lên án vụ tấn công, cảnh báo kẻ nổ súng "sẽ trả giá rất đắt".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng gửi lời động viên lực lượng Vệ binh Quốc gia, quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật.

Tổng thống Donald Trump còn chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ triển khai thêm 500 thành viên Vệ binh Quốc gia tới Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết hiện có khoảng 2.200 binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây.

Hơn 300 thành viên Vệ binh Quốc gia bang Tây Virginia đã được triển khai đến Washington thực hiện nhiệm vụ từ tháng 8.

Dù sắc lệnh "liên bang hóa lực lượng cảnh sát địa phương" đã hết hiệu lực, nhiều binh sĩ vẫn tiếp tục nhiệm vụ trong bối cảnh tranh cãi pháp lý kéo dài liên quan đến việc huy động quân đội hỗ trợ an ninh nội địa.

Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles, biểu tình dữ dội tiếp tục

(NLĐO) - Các vụ đụng độ tiếp tục kéo sang ngày thứ 3 trong cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khu vực.

Nổ "kinh hoàng" ở chung cư người cao tuổi của Mỹ, người khuyết tật khổ sở thoát thân

(NLĐO) – Tiếng nổ long trời lở đất tại chung cư dành cho người cao tuổi và người khuyết tật ở bang Ohio - Mỹ đã biến chiều thứ bảy thành thảm họa.

Mỹ vạch trần âm mưu buôn lậu "hàng cấm" sang Trung Quốc

(NLĐO) - Các công tố viên liên bang Mỹ cáo buộc hai công dân Trung Quốc và hai công dân Mỹ âm mưu chuyển chip Nvidia sang Trung Quốc.

