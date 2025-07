Phường An Khánh đề xuất chống ngập cho các đường 12, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng

Chiều 24-7, Tổ công tác số 1 Ban Chỉ đạo của Thành ủy TP HCM về Đại hội Đảng bộ phường, xã, đặc khu và cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khánh.

Tổ công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá trong thời gian ngắn, Đảng bộ phường An Khánh đã nhanh chóng ổn định, ban hành cơ bản đầy đủ các quy chế, văn bản để tạo cơ sở hoạt động. Song song đó, phường cũng đã vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Về các nội dung cần triển khai thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM yêu cầu, văn kiện Đại hội phải bám sát hướng dẫn của Văn phòng Thành ủy, đầy đủ các nội dung. Theo đó, Văn kiện phải làm nổi bật lên các kết quả mà phường đã làm được, bám sát Nghị quyết, nhìn nhận hạn chế, tồn tại, nguyên nhân để có bài học kinh nghiệm. Qua đó, xác định chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Thanh Nghị lưu ý phường An Khánh cần bám sát chủ trương, định hướng của Thành ủy TP HCM, của Trung ương để có đánh giá sát hơn. Trong đó có đánh giá về công tác xây dựng Đảng, về xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Trong quan điểm định hướng phát triển, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM yêu cầu phường phải thể hiện "sắc nét" hơn nữa. Đặc biệt là phải khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của phường An Khánh. Phường phải đặt mình trong bối cảnh phát triển chung của TP HCM, phải thực hiện những chủ trương chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị cũng lưu ý phường An Khánh phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống người dân.

Ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, báo cáo với tổ công tác về tình hình hoạt động của phường

Trước đó, báo cáo với tổ công tác, ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, cho biết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường An Khánh trong sạch, vững mạnh toàn diện; trở thành đô thị hiện đại, là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và văn hóa của TP HCM".

Đại hội sẽ đề xuất 5 nội dung đột phá, 5 công trình trọng điểm, dự kiến tổ chức vào ngày 7 và 8-8-2025.

5 công trình trọng điểm phường An Khánh đề xuất: + Hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. + Hoàn thành hệ thống điểm sinh hoạt cộng đồng dân cư gắn với trụ sở Ban điều hành khu phố. + Hoàn thành Xây dựng Trường liên cấp chất lượng cao và Trường Trung học phổ thông. + Hoàn thành Hệ thống quản lý thông tin trên nền tảng GIS tiến tới xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC), quản lý đô thị trên nền tảng công nghệ cao. + Triển khai chương trình chống và giảm ngập nước tại các tuyến đường trên địa bàn phường (đường 12, đường Quốc Hương, đường Nguyễn Văn Hưởng).