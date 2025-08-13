HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Phường Bình Tân sẽ kêu gọi đầu tư trung tâm thương mại, trường đại học, nhà ở xã hội

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phường Bình Tân giữ vai trò quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị, phát triển đô thị thông minh, bền vững.

Sáng 13-8, tại TP HCM diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Tân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị. 

Thu ngân sách 5 năm vượt chỉ tiêu đề ra

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, sau dịch COVID-19, kinh tế phường dần phục hồi và tiếp tục tăng trưởng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 1.171,850 tỷ đồng, tăng 125,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 5 năm vượt chỉ tiêu đề ra.

Công tác quản lý nhà nước theo quy hoạch được tập trung thực hiện, triển khai ứng dụng "Không ảnh tích hợp Bình Tân" kết hợp sử dụng flycam để quản lý tình hình xây dựng, đất đai. Địa phương cũng hoàn thành chỉnh trang 124 tuyến hẻm theo hình thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Phường Bình Tân sẽ kêu gọi đầu tư trung tâm thương mại, trường đại học, nhà ở xã hội trên địa bàn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công tác an sinh xã hội được tập trung thực hiện và hoàn thành trước 2 năm về mục tiêu giảm nghèo theo chương trình giảm nghèo đa chiều. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 98%. 

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Bình Tân đề ra 29 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, hoàn thành đưa vào sử dụng 2 ha công viên cây xanh; thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang rạch Đuôi Trâu; hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú đoạn đi qua địa bàn.

Phường Bình Tân sẽ kêu gọi đầu tư trung tâm thương mại, trường đại học, nhà ở xã hội trên địa bàn - Ảnh 2.

Từ trái sang phải: Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Văn Sử, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

Đặc biệt, trong các khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới, phường sẽ kêu gọi đầu tư một dự án trung tâm thương mại theo quy hoạch. Song song đó, hoàn thành trình UBND TP HCM phê duyệt dự án điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2.000 theo quy hoạch chung của thành phố; thực hiện hoàn thành kết nối liên thông, giải quyết thắt nút cổ chai đường số 1 (đoạn từ đường số 2 kết nối ra đường Liên khu 4 - 5). 

Phường Bình Tân cũng sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành tham mưu, đề xuất UBND TP HCM xem xét, tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc, hoàn thành thủ tục để đầu tư kết nối các tuyến đường giao thông, công viên cây xanh và các công trình công cộng khác theo quy hoạch. 

Cùng với đó, hoàn thành thủ tục triển khai đầu tư và đưa vào sử dụng 3 dự án trường học, kêu gọi đầu tư 1 trường đại học, 1 trung tâm văn hóa thể dục thể thao, 1 trung tâm chăm sóc sức khỏe và 1 dự án nhà ở xã hội theo quy hoạch.

Hướng đến đô thị năng động, hiện đại, đáng sống

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh phường Bình Tân giữ vai trò quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị, phát triển đô thị thông minh, bền vững. Do đó, phường phải chủ động kết nối, hòa mình vào sự phát triển chung của TP HCM, đồng thời khai thác tối đa lợi thế của để trở thành đô thị vệ tinh năng động, hiện đại, đáng sống. 

Phường Bình Tân sẽ kêu gọi đầu tư trung tâm thương mại, trường đại học, nhà ở xã hội trên địa bàn - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

"Hơn bao giờ hết, Đảng bộ phường Bình Tân phải thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, là điểm tựa vững chắc của cả hệ thống chính trị địa phương trong hành trình phát triển mới cùng thành phố bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - ông Nguyễn Thanh Nghị lưu ý. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đề nghị trước hết phường cần rà soát các quy hoạch phát triển không gian trên địa bàn đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy hoạch chung của thành phố; khai thác tốt nhất tiềm năng, vị trí, quỹ đất và điều kiện riêng có của Bình Tân. 

Quản lý chặt chẽ đô thị, nhất là ở các khu vực đô thị hóa; quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn, không bỏ trống địa bàn, không để xây dựng trái phép, tự phát. Đồng thời, bảo vệ môi trường đô thị, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy trong lãnh đạo, quản lý, trong phương thức lãnh đạo, điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ phường bản lĩnh, có trách nhiệm, tinh thần phục vụ, có đạo đức công vụ, có năng lực tổng hợp, có khả năng ứng dụng công nghệ, sâu sát thực tiễn, tận tâm, tận tụy, tận tình phục vụ Nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Tân nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 thành viên đã ra mắt Đại hội. Ban Thường vụ gồm 9 thành viên.

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Ông Nguyễn Quang Hưng (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân cũ) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường.

Ông Nguyễn Văn Sử (nguyên Quận ủy viên, nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị quận Bình Tân cũ) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.


