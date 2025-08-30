Phường Bình Trưng trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2025 - 2026

Sáng 30-8, Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì Người Nghèo" thuộc Ủy ban MTTQ phường Bình Trưng, TP HCM tổ chức chương trình tuyên dương học sinh xuất sắc đoạt giải cấp TP HCM trên các lĩnh vực năm học 2024 - 2025; trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2025 - 2026 cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Ông Lê Quang Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Trưng, phát biểu tại chương trình.

Dịp này có 41 học sinh có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội họa, thơ ca,… đoạt giải cao cấp TP HCM, quốc gia, quốc tế được tuyên dương.

Tuyên dương học sinh xuất sắc năm học 2024 - 2025.

Bên cạnh đó, 202 học sinh được trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ, với suất với tổng số tiền 442.100.000 đồng.

Trong số này có 60 học sinh tiểu học; 120 học sinh THCS và THPT; 22 sinh viên cao đẳng, đại học.

Nguồn học bổng do Ban vận động Quỹ “Vì Người Nghèo” phường Bình Trưng vận động.

Trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2025 - 2026 cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Chủ nhiệm CLB “Tài Năng trẻ” phường Bình Trưng đã được ra mắt, với 40 thành viên.