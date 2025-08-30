Phường Bình Trưng trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2025 - 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Bình Trưng trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2025 - 2026

Tin - ảnh: Hà Nguyễn

(NLĐO) - Với phương châm "tuyên dương nhân rộng, chăm lo thiết thực", công tác chăm lo, đồng hành cùng các em đến trường luôn được quan tâm chỉ đạo sâu sát.

Sáng 30-8, Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì Người Nghèo" thuộc Ủy ban MTTQ phường Bình Trưng, TP HCM tổ chức chương trình tuyên dương học sinh xuất sắc đoạt giải cấp TP HCM trên các lĩnh vực năm học 2024 - 2025; trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2025 - 2026 cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Phường Bình Trưng trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2025 - 2026- Ảnh 1.

Ông Lê Quang Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Trưng, phát biểu tại chương trình.

Dịp này có 41 học sinh có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội họa, thơ ca,… đoạt giải cao cấp TP HCM, quốc gia, quốc tế được tuyên dương.

Phường Bình Trưng trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2025 - 2026- Ảnh 2.

Tuyên dương học sinh xuất sắc năm học 2024 - 2025.

Bên cạnh đó, 202 học sinh được trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ, với suất với tổng số tiền 442.100.000 đồng.

Trong số này có 60 học sinh tiểu học; 120 học sinh THCS và THPT; 22 sinh viên cao đẳng, đại học.

Nguồn học bổng do Ban vận động Quỹ “Vì Người Nghèo” phường Bình Trưng vận động.

Phường Bình Trưng trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2025 - 2026- Ảnh 3.

Trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ năm học 2025 - 2026 cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Chủ nhiệm CLB “Tài Năng trẻ” phường Bình Trưng đã được ra mắt, với 40 thành viên.

Tin liên quan

Học bổng tiếp sức cho con người hiến tạng

Học bổng tiếp sức cho con người hiến tạng

(NLĐO)- Học bổng vừa hỗ trợ trẻ em vượt khó vươn lên vừa là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã chọn cách cho đi để hồi sinh sự sống khác

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Grab Việt Nam khởi động Chương trình "GrabScholar - Mở lối tương lai em" dành cho HS-SV Việt Nam, bao gồm con của đối tác tài xế, đối tác thương nhân của Grab.

Tặng xe máy điện và học bổng đến 100% học phí toàn khóa cho Thủ khoa, Á khoa và Tân sinh viên

Trường Đại học Văn Hiến trao học bổng đặc biệt dành cho thí sinh nhập học năm 2025 là Thủ khoa, Á khoa và những thí sinh đạt từ 27,5 điểm trở lên.

phường Bình Trưng học bổng học bổng Nguyễn Hữu Thọ trao tặng tuyên dương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo