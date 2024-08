Phương châm "5 hơn" trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ từ ngày 30-7 đến 1-8.



Ngày 1-8, sau lễ đón trọng thể được cử hành tại Phủ Tổng thống, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Narendra Modi đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi sâu rộng về các nội dung hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Trên cơ sở nền tảng vững chắc của 52 năm phát triển quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Narendra Modi nhất trí củng cố hơn nữa các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở rộng sang các lĩnh vực mới tiềm năng với phương châm "5 hơn", bao gồm: Tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác quốc phòng và an ninh sâu sắc hơn; hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư thực chất và hiệu quả hơn; hợp tác khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo rộng mở hơn; giao lưu văn hóa, nhân dân kết nối mật thiết hơn. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp, các kênh thường xuyên, nhất trí định kỳ hằng năm Thủ tướng hai nước gặp gỡ thông qua chuyến thăm hoặc tiếp xúc tại các hội nghị đa phương...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại lễ đón chính thức. Ảnh: NHẬT BẮC

Hai Thủ tướng đánh giá cao việc hai nước đang triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030 (ký năm 2022), nhất trí mở rộng hợp tác về công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh, đẩy mạnh hợp tác về an ninh hàng hải, hợp tác tin cậy về an ninh mạng, trao đổi thông tin tình báo và chống khủng bố. Ấn Độ nhất trí tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực cho các lực lượng quốc phòng và an ninh của Việt Nam.

Hai Thủ tướng bày tỏ nhất trí triển khai các biện pháp mạnh mẽ nhằm hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều tăng gấp đôi so với mức hiện nay vào năm 2030. Hai bên nhất trí và giao cơ quan hữu quan hai bên thông qua cơ chế hiện có, thường xuyên trao đổi nhằm dỡ bỏ các rào cản thương mại cũng như đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến thương mại khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ấn Độ xem xét tích cực đề xuất của các doanh nghiệp Việt Nam về cấp mới/gia hạn giấy chứng nhận Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) cho các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam, đề nghị sớm ký Hiệp định về Thương mại điện tử, Hiệp định Thương mại song phương để khai thác tối đa thị trường bán lẻ phù hợp với xu thế mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính khuyến khích các tập đoàn lớn, tỉ phú công nghệ của Ấn Độ sang Việt Nam đầu tư, tạo ra những dự án lớn mang tính biểu tượng của hợp tác kinh tế hai nước, đón luồng dịch chuyển chuỗi cung ứng và giúp hai nước tham gia tốt hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hai nhà lãnh đạo đề nghị mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ lõi, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và hợp tác về đổi mới sáng tạo, công nghệ khai thác và chế biến đất hiếm, hợp tác phát triển ngành công nghệ thông tin và đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ thông tin ở mỗi nước, sớm tiến tới thành lập Diễn đàn Đối tác Số và ký Hiệp định Đối tác số.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên Hiệp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đề cao các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực y tế, pháp luật và tư pháp, ngoại giao, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học nông nghiệp, phát thanh và truyền hình, du lịch, văn hóa, chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện 2024-2028 và trao Công hàm về việc Việt Nam gia nhập Liên minh Cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai (CDRI). Hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và hai Thủ tướng đã ấn nút khai trương Công viên Phần mềm quân đội tại Nha Trang. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Jagdeep Dhankhar.