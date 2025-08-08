Đại hội diễn ra với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", triệu tập 221 đại biểu, đại diện cho 3.152 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Chợ Lớn. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau khi thực hiện hợp nhất các phường 11, 12, 13 và 14 thuộc quận 5 cũ.

Đại diện Đảng bộ phường Chợ Lớn nhận hoa chúc mừng Đại hội do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM trao tặng

Báo cáo Đại hội, bà Đặng Ngọc Quế Hương, Phó Bí thư Đảng ủy phường, cho biết giai đoạn 2025 – 2030, tình hình thế giới tiếp tục có chuyển biến nhanh chóng, khó lường; tình hình đất nước nói chung và TP HCM nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen. Nhất là trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường đã phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nỗ lực không ngừng khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được một số thành quả.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Đại hội

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất của phường Chợ Lớn trong giai đoạn 2022-2024 có sự tăng trưởng: Năm 2022 đạt hơn 15.772 tỉ đồng, năm 2023 tăng 20,13% so với năm 2022, đạt hơn 18.948,15 tỉ đồng, năm 2024 tăng 0,54% so với năm 2023, đạt hơn 19.049 tỉ đồng; Giai đoạn 2021 - 2025, có 122 hộ thoát nghèo trên tổng số 132 hộ nghèo, hộ cận nghèo; Tỉ lệ người tham gia BHYT hàng năm đạt trung bình 95,29%; tỉ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ hàng năm đạt trên 95%; Số trẻ hoàn thành bậc tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở đúng độ tuổi đạt tỉ lệ 100%; Giai đoạn 2020-2024 đã cải tạo, sửa chữa 18 tuyến hẻm, mở rộng 32 hẻm, 21 vỉa hè và 23 tuyến đường.

Trong năm 2025, dự kiến tiếp tục thực hiện 3 tuyến đường, 7 hẻm và 24 tuyến vỉa hè… Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND phường cũng đã thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp đơn vị hành chính phường, khu phố ổn định, đảm bảo việc vận hành có hiệu quả bộ máy hành chính Nhà nước trong tình hình mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Chợ Lớn cũng đã thông qua 30 chỉ tiêu phát triển cho nhiệm kỳ 2025- 2030. Trong đó, có các chỉ tiêu đáng chú ý như: Tổng thu ngân sách nhà nước được giao hằng năm tối thiểu đạt 100%, phấn đấu thu ngân sách bình quân tăng 2%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 10% so với năm 2025; Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dưới 2%; Đến năm 2023 tỉ lệ dân số tham gia BHYT đạt 98%; tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt 98%; 90% tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ phường đã đạt được nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, ông Hải đề nghị khi thực hiện các nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường cần tập trung thực hiện một số nội dung như: Xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế; Thực hiện có hiệu quả công tác phát triển Đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chợ Lớn nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Bên cạnh đó, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra, Đảng bộ phường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực; Huy động tối đa các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển ngành thương mại, dịch vụ chất lượng cao trên địa bàn; Chú trọng đổi mới, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất, kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; Sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách, thu hút các nguồn lực xã hội trong đầu tư phát triển địa phương; tập trung thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên, phát triển bền vững; đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Dịp này, Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy phường. Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng được bầu làm Bí thư Đảng ủy phường.

Ngoài ra, các đại biểu dự Đại hội cũng đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị lũ lụt với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng.