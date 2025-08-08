HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phường Chợ Lớn: Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người tăng 10%

MAI CHI

(NLĐO) - Ngày 8-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Chợ Lớn, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030, đã chính thức khai mạc.

Đại hội diễn ra với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", triệu tập 221 đại biểu, đại diện cho 3.152 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Chợ Lớn. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau khi thực hiện hợp nhất các phường 11, 12, 13 và 14 thuộc quận 5 cũ.

Phường Chợ Lớn: Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người tăng 10%- Ảnh 1.

Đại diện Đảng bộ phường Chợ Lớn nhận hoa chúc mừng Đại hội do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM trao tặng

Báo cáo Đại hội, bà Đặng Ngọc Quế Hương, Phó Bí thư Đảng ủy phường, cho biết giai đoạn 2025 – 2030, tình hình thế giới tiếp tục có chuyển biến nhanh chóng, khó lường; tình hình đất nước nói chung và TP HCM nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen. Nhất là trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phường Chợ Lớn: Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người tăng 10%- Ảnh 2.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường đã phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nỗ lực không ngừng khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được một số thành quả.

Phường Chợ Lớn: Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người tăng 10%- Ảnh 3.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Đại hội

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất của phường Chợ Lớn trong giai đoạn 2022-2024 có sự tăng trưởng: Năm 2022 đạt hơn 15.772 tỉ đồng, năm 2023 tăng 20,13% so với năm 2022, đạt hơn 18.948,15 tỉ đồng, năm 2024 tăng 0,54% so với năm 2023, đạt hơn 19.049 tỉ đồng; Giai đoạn 2021 - 2025, có 122 hộ thoát nghèo trên tổng số 132 hộ nghèo, hộ cận nghèo; Tỉ lệ người tham gia BHYT hàng năm đạt trung bình 95,29%; tỉ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ hàng năm đạt trên 95%; Số trẻ hoàn thành bậc tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở đúng độ tuổi đạt tỉ lệ 100%; Giai đoạn 2020-2024 đã cải tạo, sửa chữa 18 tuyến hẻm, mở rộng 32 hẻm, 21 vỉa hè và 23 tuyến đường. 

Trong năm 2025, dự kiến tiếp tục thực hiện 3 tuyến đường, 7 hẻm và 24 tuyến vỉa hè… Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND phường cũng đã thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp đơn vị hành chính phường, khu phố ổn định, đảm bảo việc vận hành có hiệu quả bộ máy hành chính Nhà nước trong tình hình mới.

Phường Chợ Lớn: Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người tăng 10%- Ảnh 4.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Chợ Lớn cũng đã thông qua 30 chỉ tiêu phát triển cho nhiệm kỳ 2025- 2030. Trong đó, có các chỉ tiêu đáng chú ý như: Tổng thu ngân sách nhà nước được giao hằng năm tối thiểu đạt 100%, phấn đấu thu ngân sách bình quân tăng 2%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 10% so với năm 2025; Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dưới 2%; Đến năm 2023 tỉ lệ dân số tham gia BHYT đạt 98%; tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt 98%; 90% tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Phường Chợ Lớn: Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người tăng 10%- Ảnh 5.

Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ phường đã đạt được nhiệm kỳ qua. 

Đồng thời, ông Hải đề nghị khi thực hiện các nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường cần tập trung thực hiện một số nội dung như: Xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế; Thực hiện có hiệu quả công tác phát triển Đảng viên.

Phường Chợ Lớn: Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người tăng 10%- Ảnh 6.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chợ Lớn nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Bên cạnh đó, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra, Đảng bộ phường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực; Huy động tối đa các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển ngành thương mại, dịch vụ chất lượng cao trên địa bàn; Chú trọng đổi mới, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất, kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; Sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách, thu hút các nguồn lực xã hội trong đầu tư phát triển địa phương; tập trung thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên, phát triển bền vững; đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Dịp này, Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy phường. Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng được bầu làm Bí thư Đảng ủy phường.

Ngoài ra, các đại biểu dự Đại hội cũng đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị lũ lụt với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng.

Tin liên quan

Tạo không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Phường nhiều khu công nghiệp nhất TP HCM đại hội Đảng bộ vào cuối tháng 8-2025

(NLĐO) - Lãnh đạo TP HCM đề nghị phường Bình Dương chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030

Hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng đúng định hướng mới của Trung ương

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu An Giang cần quan tâm đến các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là ở vùng biên giới, dân tộc thiểu số

đại hội đảng đại biểu PHƯỜNG CHỢ LỚN TP HCM Đảng bộ thu nhập bình quân chính quyền địa phương hộ cận nghèo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo