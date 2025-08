Phường đầu tiên của TP HCM tổ chức Đại hội Đảng bộ

Đẩy mạnh chỉnh trang, phát triển đô thị, tạo không gian mới

Giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035, phường Bình Hưng Hòa đặt mục tiêu tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, có khát vọng, tư duy đổi mới, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới.

Phường tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phường, đẩy mạnh chỉnh trang, phát triển đô thị, tạo không gian mới thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại giá trị gia tăng cao; tăng cường chuyển đổi số, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, đổi mới sáng tạo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng phường Bình Hưng Hòa theo hướng xanh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP HCM.