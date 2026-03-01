HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Phường Diên Hồng tổ chức ngày hội, kêu gọi người dân "Đồng lòng bầu cử"

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Lê Văn Minh cho biết các công tác liên quan bầu cử đã được phường tổ chức thực hiện trong suốt 3 tháng qua

Ngày 1-3, phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức "Ngày hội Diên Hồng - Đồng lòng bầu cử". Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như: triển lãm "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam", "Phường Diên Hồng với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031"; trao quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; hội thi liên hoan văn nghệ liên khu phố.

DIÊN HỒNG - Ảnh 1.

Phường Diên Hồng ra mắt nhiều công trình thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Dịp này, phường Diên Hồng cũng ra mắt 16 công trình thi đua chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng - cho biết các công tác liên quan bầu cử đã được phường tổ chức thực hiện trong suốt 3 tháng qua. Phường đã đạt được những kết quả ban đầu, trong đó nhiều người dân, cử tri dành sự quan tâm sâu sắc đến cuộc bầu cử lần này.

Theo ông Lê Văn Minh, "Ngày hội Diên Hồng - Đồng lòng bầu cử" được tổ chức với nhiều hoạt động, công việc ý nghĩa. Sự kiện này thể hiện tâm niệm, mong muốn đời sống của người dân luôn ấm no, hạnh phúc, bình an và thể hiện niềm tin cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp.

DIÊN HỒNG - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng trao quà an sinh xã hội cho các hộ dân

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng kêu gọi hệ thống chính trị 38 khu phố, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, tuyên truyền, vận động toàn thể người dân, cử tri của phường tham gia bầu cử. Qua đó, góp phần mang lại thành công tốt đẹp cho kỳ bầu cử lần này.

DIÊN HỒNG - Ảnh 3.

Phường Diên Hồng tổ chức liên hoan văn nghệ liên khu phố với chủ đề bầu cử

DIÊN HỒNG - Ảnh 4.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao học bổng cho học sinh

DIÊN HỒNG - Ảnh 5.

Diễu hành xe hoa tuyên truyền bầu cử. Ảnh: TIẾN THÀNH

DIÊN HỒNG - Ảnh 6.

Triển lãm về bầu cử. Ảnh: TIẾN THÀNH


 

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Nghệ An

(NLĐO) - Cần tạo điều kiện thuận lợi tối đa để cử tri đi bầu trực tiếp, rà soát kỹ các nhóm cử tri đặc thù bảo đảm không ai bị bỏ sót quyền bầu cử.

Cử tri tàu CSB 6008 bỏ phiếu bầu cử ngay trên biển

(NLĐO)- Tại vùng biển khu vực mỏ Thăng Long - Đông Đô, Tổ bầu cử trên biển đã tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu CSB 6008.

Những lá phiếu bầu cử đầu tiên giữa trùng khơi

(NLĐO)- Cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển đã thực hiện quyền bầu cử, trước đó các tàu mang theo thẻ cử tri, phiếu bầu, thùng phiếu hành trình ra biển

