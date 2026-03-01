Phường Diên Hồng tổ chức ngày hội, kêu gọi người dân "Đồng lòng bầu cử"

Ngày 1-3, phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức "Ngày hội Diên Hồng - Đồng lòng bầu cử". Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như: triển lãm "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam", "Phường Diên Hồng với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031"; trao quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; hội thi liên hoan văn nghệ liên khu phố.

Phường Diên Hồng ra mắt nhiều công trình thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Dịp này, phường Diên Hồng cũng ra mắt 16 công trình thi đua chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng - cho biết các công tác liên quan bầu cử đã được phường tổ chức thực hiện trong suốt 3 tháng qua. Phường đã đạt được những kết quả ban đầu, trong đó nhiều người dân, cử tri dành sự quan tâm sâu sắc đến cuộc bầu cử lần này.

Theo ông Lê Văn Minh, "Ngày hội Diên Hồng - Đồng lòng bầu cử" được tổ chức với nhiều hoạt động, công việc ý nghĩa. Sự kiện này thể hiện tâm niệm, mong muốn đời sống của người dân luôn ấm no, hạnh phúc, bình an và thể hiện niềm tin cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng trao quà an sinh xã hội cho các hộ dân

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng kêu gọi hệ thống chính trị 38 khu phố, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, tuyên truyền, vận động toàn thể người dân, cử tri của phường tham gia bầu cử. Qua đó, góp phần mang lại thành công tốt đẹp cho kỳ bầu cử lần này.

Phường Diên Hồng tổ chức liên hoan văn nghệ liên khu phố với chủ đề bầu cử

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao học bổng cho học sinh

Diễu hành xe hoa tuyên truyền bầu cử. Ảnh: TIẾN THÀNH

Triển lãm về bầu cử. Ảnh: TIẾN THÀNH



