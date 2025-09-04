HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phường Lái Thiêu, TP HCM kiến nghị bổ sung thêm 1 phó chủ tịch

Thanh Thảo

(NLĐO) - Để bảo mật thông tin, trước mắt phường Lái Thiêu, TP HCM đã có phương án dự trù nhiều máy tính để thay thế

Ngày 4-9, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM cùng đoàn công tác đã đến khảo sát tại phường Lái Thiêu.

Đoàn đã khảo sát chuyên đề Công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương về chuyển đổi số, thưc hiện Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính liên thông toàn trình, trực tuyến, phi địa giới hành chính; xây dựng chính quyền số, xã hội số và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn Lái Thiêu.

Phường Lái Thiêu, TP HCM kiến nghị bổ sung thêm 1 phó chủ tịch- Ảnh 1.

Phường Lái Thiêu, TP HCM kiến nghị bổ sung thêm 1 phó chủ tịch- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Lợi khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của Công an phường Lái Thiêu

Tại buổi khảo sát, phường Lái Thiêu nêu lên những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị để thành phố và Trung ương có giải pháp tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp được thuận lợi, tạo đà phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Liên quan đến công tác chuyển đổi số, ông Phạm Phú Nam, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM về vấn đề bảo mật thông tin.

Theo ông Nam, khi chưa có hướng dẫn cụ thể, phường sẽ thành lập tổ hỗ trợ cho lãnh đạo UBND về công nghệ thông tin, đặc biệt là việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy, quán triệt không thuê bên ngoài làm. Bên cạnh đó, phường cũng có phương án dự trù nhiều máy để thay thế.

Phường Lái Thiêu, TP HCM kiến nghị bổ sung thêm 1 phó chủ tịch- Ảnh 3.

Phường Lái Thiêu, TP HCM kiến nghị bổ sung thêm 1 phó chủ tịch- Ảnh 4.

Đoàn khảo sát, thăm hỏi người dân làm thủ tục hành chính Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lái Thiêu

Ngoài ra, phường Lái Thiêu cũng kiến nghị bổ sung cho phường thêm một phó chủ tịch UBND phường. Bởi vì, hiện nay Phó chủ tịch phụ trách mảng kinh tế, đô thị rất áp lực công việc, lại còn kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công nên không thể quán xuyến hết việc, gây khó khăn trong hoạt động.

Phát biểu buổi khảo sát, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, cho biết thực hiện công tác giám sát, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP đã thành lập 8 đoàn công tác để khảo sát tại 4 phường, 4 xã về công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương về chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06; cải cách TTHC liên thông toàn trình, trực tuyến, phi địa giới hành chính; xây dựng chính quyền số, xã hội số...

Phường Lái Thiêu, TP HCM kiến nghị bổ sung thêm 1 phó chủ tịch- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi làm việc

Ông cũng thông tin thêm Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã không ngừng nỗ lực, huy động các nguồn lực, phát huy các tiềm năng lợi thế, tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển đúng định hướng.

Theo ông Lợi, mới có 2 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công việc vẫn còn bộn bề nhưng các địa phương đã vượt qua nhiều khó khăn để phục vụ người dân, không để gián đoạn ngày nào.

Để làm tốt hơn nữa, ông đề nghị bí thư, chủ tịch phường phải đi thăm dân thường xuyên để nắm bắt các khó khăn, đồng thời phải tăng cường nhân sự cho những nơi bị ùn ứ hồ sơ. "Cơ sở phải sáng tạo cách làm thì mới phục vụ dân tốt nhất được"- ông Lợi nói.

Sở, ngành và phường, xã phải gắn kết nhiều hơn

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, nhấn mạnh về mối quan hệ giữa sở, ngành với các xã, phường. Theo bà Phượng, trước đó phường, xã làm việc thông qua cấp trung gian là cấp huyện, thành phố, nhưng hiện nay đã không còn cấp trung gian, trong khi khoảng cách địa lý rất xa. Chính vì vậy, các sở,  ngành chuyên môn cần có sự hỗ trợ cho phường xã, cùng chung tay tháo gỡ những vướng mắc.

Liên quan đến việc bổ sung thêm 1 phó chủ tịch cho phường, xã, bà Phượng cho biết hiện Chính phủ đang trình Bộ Chính trị xem xét bổ sung thêm 1 phó chủ tịch và 1 phó phòng, dự kiến bình quân sẽ có 2,5 phó chủ tịch trên một phường xã. Do đó, sẽ căn cứ vào quy mô, dân số, phát triển kinh tế…để phân cấp bao nhiêu phó chủ tịch cho phù hợp.

 

Trung ương đảng đại biểu quốc hội đề án 06 thủ tục hành chính bảo mật thông tin phó chủ tịch chính quyền địa phương
