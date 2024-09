Vợ chồng hoa hậu Phương Lê- NSUT Vũ Luân có mặt ở Lào Cai

Điều này khiến nhiều người bất ngờ vì trước nay, những gì khán giả thấy là một Vũ Luân cực kỳ yêu chiều vợ- hoa hậu Phương Lê. Tuy nhiên, khi Phương Lê bày tỏ lý do thực sự mà cô xin tiền chồng, Vũ Luân liền thay đổi hoàn toàn thái độ.



Phương Lê kể rằng "khi tôi nói muốn đi miền Bắc chia sẻ với bà con, anh ấy lập tức "quay xe" "Ok, tiền trong tài khoản của anh, em chuyển đi mua đồ, rồi chuyển thêm để rút tiền mặt mang đi nữa nha vợ". Tự nhiên tôi thấy anh đẹp trai hơn bình thường".

Không chỉ quyên góp tiền tỉ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, hai vợ chồng Phương Lê - Vũ Luân con mua thêm 10 tấn hàng hóa và mang thêm 500 triệu đồng để đến Xuân Hòa (Lào Cai) với mong muốn hỗ trợ phần nào cho người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Hai vợ chồng Phương Lê - NSƯT Vũ Luân tới thăm hỏi người dân, trò chuyện, động viên họ vượt qua đau thương. Khi đến tận nơi, cả hai cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy những dòng xe cứu trợ nối đuôi vượt đường sá bùn lầy khó di chuyển, nhiều nơi có nguy cơ sạt lở, vì tinh thần lá lành đùm lá rách.

Sau khi đóng góp 1 tỉ đồng, cặp đôi tiếp tục mang 500 triệu đồng tiền mặt để giúp đỡ bà con

Phương Lê cùng NSƯT Vũ Luân chia sẻ thêm, chuyến đi với mục đích góp phần nhỏ, mong bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả của thiên tai và trở lại cuộc sống bình thường.

Họ mong những phần quà nhỏ này là một phần động viên tinh thần cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sớm ổn định lại với cuộc sống.

Phương Lê cho hay dù đã chuyển tiền ủng hộ người dân thông qua các quỹ từ thiện của nhà nước nhưng cô cùng ông xã vẫn muốn đến tận nơi để trực tiếp san sẻ thêm. Cô cũng mong muốn lan tỏa thông điệp yêu thương, đùm bọc đến tất cả mọi người, dù ở đâu làm gì thì người Việt luôn yêu thương nhau, luôn sẵn sàng chung tay giúp đỡ mọi người khó khăn.

Bộ đôi nhận được lời khen ngợi vì hành động thiện nguyện của mình

Hành động của vợ chồng hoa hậu Phương Lê nhận được nhiều lời khen ngợi. "Quá tuyệt vời - Người dân miền Bắc chúng tôi nhìn được những hình ảnh hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt ngoài Bắc của hai vợ chồng Phương Lê và NSUT Vũ Luân cùng các hội nhóm. Thật xúc động lắm. Rất rất cám ơn tấm lòng vàng, nhân ái, nhân hậu của các bạn - Chúc các bạn nhiều sức khỏe, an vui hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn", "Thương anh chị với team tấm lòng nhân hậu, vì bà con không ngại khó khăn vất vả để đến tận nơi trao những phần quà yêu thương bằng tất cả tấm lòng. Chúc cả hai nhiều sức khỏe vui vẻ bình an thành công để giúp đời giúp người", "Mình tận bên Nga không giúp đỡ được gì nên theo dõi nhìn hai vợ chồng Vũ Luân thiện nguyện giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn này thật cảm ơn tấm lòng vàng"...là một số nhận định của cư dân mạng.