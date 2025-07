Em xinh say hi: Phương Ly “đốt cháy” sân khấu Dance battle!

Phương Ly tại Em xinh say hi

Tập mới nhất của Em xinh say hi đánh dấu vòng thi Dance battle – nơi các nghệ sĩ nữ thể hiện khả năng trình diễn và làm chủ sân khấu qua vũ đạo. Trong số đó, Phương Ly là người mở màn và mang về chiến thắng thuyết phục cho round 1 của team So đậm. Bất chấp việc đội của Phương Ly không giành chiến thắng chung cuộc, song màn thể hiện của giọng ca Anh là ngoại lệ của em vẫn đặc biệt ghi dấu ấn tại tập 9 Em xinh say hi.

Vốn không được biết đến là thí sinh mạnh về nhảy, Phương Ly gây bất ngờ khi hoàn thành phần thi dance battle một cách trọn vẹn, thuyết phục cả khán giả lẫn ban cố vấn.

Sự tự tin, năng lượng và khả năng trình diễn của cô khiến phần trình diễn trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của tập.

Chia sẻ về phần thi của Phương Ly, giám khảo - kiện tướng dancesport Phan Hiển nói: "Tôi đánh giá rất cao phần thi này. Thứ nhất, đây là điệu Tango Argentina – một thể loại yêu cầu kỹ thuật cao, đặc biệt ở phần chân. Dancesport khó hơn nhiều thể loại khác vì vũ công nữ phải mang giày cao gót và phải hoàn toàn ăn ý với bạn nhảy.

Với dân chuyên, người ta luyện tập loại bài này tính bằng năm chứ không phải ngày hay tháng. Nên khi biết Phương Ly chỉ tập trong 3 ngày, tôi thật sự bất ngờ. Nếu xét tổng thể, bài này xứng đáng điểm tối đa về thần thái, sân khấu, sự kết nối và sáng tạo. Về kỹ thuật, vẫn còn điểm cần hoàn thiện – nhưng với khoảng thời gian đó, đây là một kết quả vượt ngoài mong đợi.

Tango Argentina: Bí mật “dính” liền thân và 1 thử thách ‘khó nhằn’ cho dân nhảy!

Phương Ly cực kỳ thu hút

Với điệu Tango Argentina, việc 'dính' với bạn nhảy gần như là bắt buộc. Phải giữ kết nối từ phần thân trên tới hông, chỉ phần chân được linh hoạt. Việc tách ra là trái với đặc trưng kỹ thuật của điệu nhảy này – và đó chính là thử thách lớn với người nhảy không chuyên."

Vòng livestage này một lần nữa khẳng định: Phương Ly - một nhân tố bền bỉ, linh hoạt, sáng tạo và tiến bộ rõ nét qua từng vòng thi – dù ở vai trò trình diễn hay trưởng nhóm. Bên cạnh khả năng làm chủ sân khấu, tư duy sáng tạo và năng lực lãnh đạo, Phương Ly còn ghi điểm mạnh mẽ với visual sáng bừng.

Khoảnh khắc cô bước ra sân khấu với bộ váy đỏ rực và màu son đỏ đã khiến các thí sinh không khỏi "há hốc mồm" – theo đúng nghĩa đen. Nhan sắc nổi bật, thời trang sang trọng, cộng hưởng cùng năng lực nghệ thuật ngày càng toả sáng – Phương Ly đang được đánh giá là một trong những nhân tố đáng gờm cho vị trí top 5 của Em xinh say hi.