Giáo dục

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá

Đặng Trinh

(NLĐO)- Phường Sài Gòn trong mắt học sinh lớp 1 thì có gì? Là quen thuộc, gần gũi nhưng cũng như lần đầu được biết với bao thú vị, sống động mà cũng trong veo

Ngày 17-12, toàn học sinh khối lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn- TP HCM) đã có ngày hội học tập, trải nghiệm thú vị, đặc sắc khi không gian học tập độc đáo, được thiết kế ở Thảo Cầm Viên. 

Đây là chuyên đề học tập do các giáo viên khối lớp 1 lên ý tưởng và tổ chức thực hiện. Vừa học toán, tiếng Việt, học các kỹ năng, lại vừa được vui chơi, ngắm nghía phường Sài Gòn tưởng chừng thân thuộc nhưng còn tiềm ẩn biết bao thú vị, dấu ấn khiến học sinh thốt lên "đã quá cô ơi".

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Thu Vân, Tổ trưởng chuyên môn khối 1, chia sẻ chuyên đề học tập với chủ đề "Phường Sài Gòn trong mắt em" nhằm giúp học sinh rèn luyện và củng cố nhiều nội dung kiến thức

Cô Nguyễn Thị Thu Vân, Tổ trưởng chuyên môn khối 1, chia sẻ chuyên đề học tập với chủ đề "Phường Sài Gòn trong mắt em" nhằm giúp học sinh rèn luyện và củng cố kiến thức về các âm đã học trong bài tiếng Việt thông qua các hoạt động thực tiễn và trải nghiệm thực tế. Giúp học sinh củng cố và mở rộng kiến thức nội dung về các dạng hình đã học, kỹ năng tính nhẩm cộng, trừ, phân tích và so sánh số trong phạm vi 10, quan sát, đặt đề toán, đọc phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10. Đồng thời, tích hợp liên môn nội dung trải nghiệm về quê hương ở các môn học tiếng Việt, tự nhiên và xã hội, đạo đức, hoạt động trải nghiệm, mỹ thuật, âm nhạc. Phát triển kỹ năng công dân số, khuyến khích học sinh tiếp cận với công nghệ thông tin một cách tích cực và an toàn. Kết hợp lớp học mở lớp học xanh và lồng ghép giáo dục địa phương.

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 2.

Ngày hội được thiết kế với các trò chơi thú vị, mỗi trò chơi, mỗi trạm học sinh dừng chân đều là những tiết học sống động khi các em được vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi và nhận quà

Suốt ngày hội, học sinh hò reo không ngớt, nhiều ánh mắt háo hức, chờ đợi tham gia các trò chơi đề "học mà chơi", "chơi mà học". 

Ngày hội được thiết kế với các trò chơi thú vị, mỗi trò chơi, mỗi trạm học sinh dừng chân đều là những tiết học sống động khi các em được vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi, sau đó nhận quà. 

Ở trò chơi "chuyến xe tri thức", thông qua câu trả lời đúng đội nào về đầu tiên sẽ được tiến đến cổng Thảo Cầm Viên để nhận những chùm bong bóng chúc mừng.

Không những học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội cũng hào hứng, sôi nổi khám phá phường Sài Gòn qua những câu hỏi, trò chơi thú vị. Nhiều địa danh, di tích lịch sử, nhiều cảnh quan tưởng quen thuộc mỗi ngày ở phường Sài Gòn như Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức bà, Phố đi bộ, Thảo Cầm Viên... bỗng tái hiện với hình ảnh mới mẻ, đầy sắc màu nhưng đầy cảm xúc qua ánh mắt trẻ thơ. 

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 3.

Suốt ngày hội, học sinh hò reo không ngớt, nhiều ánh mắt háo hức, chờ đợi tham gia các trò chơi đề "học mà chơi", "chơi mà học".

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 4.

Ở trò chơi "chuyến xe tri thức", thông qua câu trả lời đúng đội nào về đầu tiên sẽ được tiến đến cổng Thảo Cầm Viên để nhận những chùm bong bóng chúc mừng

Ngày hội được thiết kế với các hoạt động trải nghiệm riêng biệt, độc đáo tại mỗi trạm. Ở trạm 1 là "Hành trình khám phá phường Sài Gòn", học sinh sẽ được tìm hiểu các địa điểm quen thuộc, thông qua các hoạt động để bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, đề các em tự hào về nơi mình đang sống. Đó là  Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, là Đài truyền hình, UBND Thành phố, Thảo cầm viên, Phố đi bộ, Bến Bạch Đằng. 

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 5.

Học sinh được phát triển kỹ năng quan sát, giao tiếp, trình bày thông qua việc nghe – nói – trả lời câu hỏi. Rèn thói quen ứng xử văn minh khi đến những nơi công cộng, di tích lịch sử

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 6.

Những công dân nhí gương mẫu

Học sinh còn được rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề ở nhiều lĩnh vực thông qua nhiều trò chơi, câu hỏi, thông tin về các trường học, món ăn, tên con đường (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng), ... của phường Sài Gòn.

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 7.

Thông qua trò chơi, rèn luyện toán học

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 8.

Những kiến thức thú vị, độc đáo được tích lũy thông qua các hình thức trải nghiệm

Thông qua các hoạt động, học sinh lớp 1 còn được rèn ý thức bảo vệ môi trường, biết giữ vệ sinh chung và ứng xử phù hợp nơi công cộng. Biết giới thiệu, nêu được sự yêu thích của bản thân, diễn đạt rõ ý bước đầu thành câu. Nắm vững các kiến thức toán đã học. Từ đó vận dụng kiến thức vào thực hành qua những tình huống giáo viên đưa ra, như chào hỏi, xếp hàng, giữ vệ sinh, giúp đỡ bạn bè…

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 9.

Học sinh được bồi dưỡng tình yêu với phường Sài Gòn thông qua những hình ảnh gần gũi, quen thuộc với cuộc sống hàng ngày

Các trò chơi vận động còn giúp học sinh phát triển khả năng quan sát, lựa chọn, suy luận. Thông qua trò chơi ghép đúng tranh với câu phù hợp, các em học sinh được bồi dưỡng tình yêu với phường Sài Gòn thông qua những hình ảnh gần gũi, quen thuộc với cuộc sống hàng ngày (UBND Thành phố, Đường sách, Bưu điện thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Trung tâm thương mại Diamond…)

Dưới đây là một số hình ảnh giờ học tập khác biệt, độc đáo của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm.

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 10.

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 11.

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 12.

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 13.

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 14.

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 15.

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 16.

"Phường Sài Gòn trong mắt em": Mỗi ngày đều đi qua mà như lần đầu được khám phá - Ảnh 17.

 

