Phường Sơn Trà sẽ không còn "trắng" trường THPT

Theo báo cáo của UBND phường Sơn Trà, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quận Sơn Trà (cũ) có 5 trường THPT gồm Tôn Thất Tùng, Sơn Trà, Ngô Quyền, Hoàng Hoa Thám và Lê Quý Đôn. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, toàn bộ các trường này đều thuộc địa bàn phường An Hải; riêng phường Sơn Trà đến nay chưa có trường THPT. Trong khi đó, địa phương hiện có 4 trường THCS gồm Phạm Ngọc Thạch, Hoàng Sa, Lý Tự Trọng và Nguyễn Chí Thanh. Dự kiến năm học 2026-2027 sẽ có khoảng 1.222 học sinh lớp 9 tốt nghiệp, tạo áp lực lớn lên nhu cầu học tập bậc THPT.

Trước thực tế này, UBND phường Sơn Trà kiến nghị thành phố xem xét chủ trương đầu tư xây dựng trường THPT trên địa bàn nhằm hoàn thiện mạng lưới giáo dục, bảo đảm quyền học tập của học sinh, đồng thời giảm tải cho các trường hiện hữu và tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn.

Vị trí đề xuất xây dựng trường tại số 35 Ngô Quyền và khu đất khoảng 1,4 ha, nằm trên trục các tuyến đường Phan Huy Thục - Khúc Thừa Dụ - Dương Lâm - Trương Quốc Dụng. Cả 2 khu đất này đã được xác định là đất giáo dục theo quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông (tỉ lệ 1/2.000), bảo đảm cơ sở pháp lý triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) yêu cầu khẩn trương lập đề án xây dựng trường THPT ở Sơn Trà

UBND phường cũng đề nghị giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng đề án thành lập trường THPT, đồng thời xem xét bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 để triển khai các bước chuẩn bị đầu tư. Bên cạnh đó, địa phương kiến nghị tiếp tục đầu tư mở rộng một số cơ sở giáo dục lân cận, nâng cấp các trường THCS nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày.

Ông Hoàng Sơn Trà, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà, cho rằng việc thiếu trường THPT tại địa phương là bất cập kéo dài, dù quy định không phân tuyến hành chính ở bậc học này. "Dân số khu vực khoảng 86.000 - 87.000 người, không có trường THPT thì học sinh phải đi học nơi khác. Nguyện vọng có một trường tại chỗ là chính đáng, đã được người dân kiến nghị từ lâu" - ông Trà nói.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhiều khu chung cư, cao ốc đang hình thành, nhu cầu học tập sẽ tiếp tục gia tăng, đòi hỏi quy hoạch giáo dục phải đi trước một bước. Lãnh đạo phường Sơn Trà còn đề xuất phát triển mô hình trường học xanh, thân thiện với môi trường.

Chỉ đạo trong chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với UBND phường Sơn Trà mới đây, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ghi nhận sự chủ động của địa phương, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng trường THPT tại phường Sơn Trà là nhu cầu cần thiết, phù hợp với tốc độ gia tăng dân số và định hướng phát triển giáo dục.

Theo đó, lãnh đạo thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát quy hoạch, xây dựng đề án thành lập trường, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ.