Bạn đọc

Phường Tam Thắng, TP HCM chấm dứt thu tiền mặt các khoản thuế, phí, lệ phí

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Phường Tam Thắng chấm dứt việc thu tiền mặt tại trụ sở đối với các khoản thu thuế, phí, lệ phí và xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 7-8, UBND phường Tam Thắng (TP HCM), cho biết đã có văn bản chính thức thông báo chấm dứt việc thu tiền mặt tại trụ sở UBND phường đối với các khoản thuế, phí, lệ phí và xử phạt vi phạm hành chính. 

Cụ thể, kể từ ngày 1-8-2025, chấm dứt việc thu tiền mặt tại trụ sở UBND phường đối với các lĩnh vực trên. 

Theo ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, quyết định này nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính công của TP HCM.

Phường Tam Thắng, TP HCM chấm dứt thu tiền mặt các khoản thuế, phí, lệ phí- Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục hành chính trại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Thắng

Thay vào đó, người dân và các tổ chức, đơn vị trên địa bàn sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thông qua hệ thống ngân hàng thương mại đã ký kết phối hợp thu với Phòng Giao dịch số 15 – Kho bạc Nhà nước Khu vực II.

Danh sách các ngân hàng được chỉ định bao gồm: Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Vũng Tàu; Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Vũng Tàu; Ngân hàng Lộc Phát – Chi nhánh Vũng Tàu.

Ông Dũng cho biết thêm UBND phường đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn khi ban hành các thông báo liên quan đến nghĩa vụ tài chính phải ghi rõ địa điểm và hình thức nộp là tại những ngân hàng nêu trên.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường cũng được giao nhiệm vụ hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và niêm yết công khai danh sách các điểm thu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, UBND phường sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng liên kết và Phòng Giao dịch số 15 Kho bạc Nhà nước Khu vực II để xử lý kịp thời, đảm bảo thuận tiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Đề nghị khẩn trương kiểm tra về trật tự xây dựng tại phường Phước Thắng, TP HCM

Đề nghị khẩn trương kiểm tra về trật tự xây dựng tại phường Phước Thắng, TP HCM

(NLĐ)- Sở Xây dựng TP HCM yêu cầu phường Phước Thắng xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng, đồng thời đề nghị khẩn trương tổ chức kiểm tra chuyên ngành.

Hình ảnh Chủ tịch UBND TP HCM khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bà Rịa

(NLĐO)- Trước buổi làm việc với 30 xã, phường, đặc khu, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bà Rịa.

Kiểm tra tại dự án lấn biển Bãi Trước, phường Vũng Tàu

(NLĐO) - Sau phản ánh về việc dự án lấp biển tại Bãi Trước, phường Vũng Tàu sử dụng xà bần, rác thải xây dựng để san lấp, chính quyền địa phương đã vào cuộc.

phường Tam Thắng Không thu tiền mặt thuế và lệ phí xử phạt hành chính TP HCM
