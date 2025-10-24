HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

Phường Tây Nha Trang tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030

Thái Tĩnh

(NLĐO) - Công đoàn phường Tây Nha Trang có 53 Công đoàn cơ sở với hơn 7.500 đoàn viên Công đoàn

Chiều 24-10, Công đoàn phường Tây Nha Trang (Khánh Hoà) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức công đoàn tại đơn vị hành chính vừa được thành lập sau khi sáp nhập 6 xã, phường (Ngọc Hiệp, Phương Sài, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung của thành phố Nha Trang trước đây).

Phường Tây Nha Trang tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 1.

Với chủ đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn phường Tây Nha Trang, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động", Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2023-2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2025-2030.

Phường Tây Nha Trang tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 2.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn phường Tây Nha Trang

Hiện tại, toàn phường có 53 công đoàn cơ sở với hơn 8.000 lao động, trong đó hơn 7.500 đoàn viên công đoàn. Những năm qua, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp chăm lo đời sống, việc làm, tiền lương, an sinh xã hội; tổ chức tốt các hoạt động "Tháng Công nhân", "Tết Sum vầy", các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Xanh – sạch – đẹp, an toàn vệ sinh lao động"...

Các công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên được triển khai thường xuyên, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì, tạo đời sống tinh thần lành mạnh cho người lao động.

Phường Tây Nha Trang tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 3.

Các đại biểu giơ tay biểu quyết

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Tây Nha Trang đặt mục tiêu phát triển thêm 500 đoàn viên, 100% đơn vị sự nghiệp có trên 20 lao động thành lập công đoàn cơ sở; 80% doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể; 100% công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". 

Đồng thời, phấn đấu xây mới và sửa chữa ít nhất 2 căn "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn, triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, xây dựng phường Tây Nha Trang trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phường Tây Nha Trang tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 4.

Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hoà và Đảng uỷ phường Tây Nha Trang tặng hoa, cờ chúc mừng Đại hội

Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển", góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng phường Tây Nha Trang ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc.

Nha Trang công đoàn cơ sở Khánh Hoà Công đoàn
