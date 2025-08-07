Trong 2 ngày 6 và 7-8, Đảng bộ phường Trấn Biên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Trấn Biên lần thứ I có sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho hơn 7.400 đảng viên của toàn Đảng bộ phường.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Trấn Biên lần thứ I. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại đại hội

Phường Trấn Biên được thành lập trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính 6 phường gồm: Bửu Long, Quang Vinh, Trung Dũng, Thống Nhất, Hiệp Hòa và An Bình của TP Biên Hòa trước đây. Đây là phường trung tâm, có dân số đông nhất trong số 95 xã, phường của tỉnh Đồng Nai với gần 200.000 người.

Ông Hồ Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên - phát biểu Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Trấn Biên lần thứ I có ý nghĩa lịch sử với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân phường trong kỷ nguyên mới, không ngừng xây dựng và phát triển phường xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ của tỉnh Đồng Nai, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Trấn Biên xác định 19 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trên các lĩnh vực. Trong đó, xác định mục tiêu xây dựng phường Trấn Biên trở thành đô thị trung tâm, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, cùng với tỉnh Đồng Nai và cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Trấn Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội Đảng bộ phường xác định 3 khâu đột phá, đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; tập trung thực hiện hoàn thành các hồ sơ, đồ án quy hoạch chung, bảo đảm 100% diện tích đất theo địa giới hành chính của phường được bao phủ đầy đủ chức năng quy hoạch; hoàn thành các dự án, công trình trên địa bàn và các dự án kết nối vùng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Trấn Biên lần thứ I là mốc son lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trấn Biên.

Đây là dịp để Đảng bộ phường nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua; đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp đúng đắn, khả thi để phường Trấn Biên phát triển xứng tầm và bền vững hơn trong thời gian tới.

Đại hội Đảng bộ phường Trấn Biên xác định 3 khâu đột phá

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn giao nhiệm vụ cho cấp ủy phường Trấn Biên nhiệm kỳ 2025-2030 phải khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng kế hoạch thực hiện thật cụ thể với các công trình, phần việc khả thi, phân định trách nhiệm rõ ràng. Tập trung rà soát và xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng thực sự chất lượng, có tầm nhìn dài hạn để phát triển phường Trấn Biên xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế.

Đồng thời, tăng cường thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là nguồn lực của khu vực kinh tế ngoài nhà nước, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là đầu tư, nâng cấp những tuyến giao thông kết nối nội phường và kết nối các trục giao thông huyết mạch của tỉnh, của quốc gia. Chủ động rà soát, tích hợp quy hoạch phát triển phường Trấn Biên với quy hoạch tỉnh, đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững.