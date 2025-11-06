PNJ kích hoạt "Siêu thị mini 0 đồng" hỗ trợ người dân miền Trung bị lũ lụt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Cuộc sống nhân ái

PNJ kích hoạt "Siêu thị mini 0 đồng" hỗ trợ người dân miền Trung bị lũ lụt

Hoàng Dũng

(NLĐO)- Thông qua sự kết nối của Báo Người Lao động, PNJ đã trao tặng 1000 suất quà, trị giá 400 triệu đồng cho người dân TP Huế và Đà Nẵng

Sáng 6-11, thông qua sự kết nối của Báo Người Lao Động, mô hình "Siêu thị mini 0 đồng" Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng Quỹ Niềm Tin Vàng tiếp tục được triển khai tại phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng). 

Chương trình mang đến nguồn hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay bà con, kịp thời tiếp sức cho bà con đang đối mặt với khó khăn chồng chất do thiên tai.

PNJ kích hoạt "Siêu thị mini 0 đồng" hỗ trợ người dân miền Trung bị lũ lụt - Ảnh 1.

Tại các điểm "Siêu thị mini 0 đồng", người dân sẽ nhận được phiếu mua hàng miễn phí trị giá 400.000 đồng, dùng để lựa chọn các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu và vật dụng sinh hoạt phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình. 

Các hộ dân được hỗ trợ là gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Danh sách được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các phường, xã rà soát và đề xuất.

PNJ kích hoạt "Siêu thị mini 0 đồng" hỗ trợ người dân miền Trung bị lũ lụt - Ảnh 2.

"Siêu thị mini 0 đồng" tại phường Điện Bàn sáng 6-11

PNJ kích hoạt "Siêu thị mini 0 đồng" hỗ trợ người dân miền Trung bị lũ lụt - Ảnh 3.

PNJ kích hoạt "Siêu thị mini 0 đồng" hỗ trợ người dân miền Trung bị lũ lụt - Ảnh 4.

PNJ sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong khâu tổ chức, vận hành, điều phối hàng hóa, bố trí nhân lực nhằm đảm bảo việc hỗ trợ được thực hiện đúng người, đúng nhu cầu và diễn ra một cách chu đáo, hiệu quả.

Tại phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng), PNJ phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Bàn, trao với 500 suất (mỗi suất trị giá 400 ngàn) để người dân tự lựa chọn mặt hàng cần thiết tại "Siêu thị mini 0 đồng"

Tại miền Trung, chương trình chính thức khởi động điểm siêu thị đầu tiên ngày 5-11 tại xã Hưng Lộc (TP Huế), với 500 suất quà (mỗi suất 400 ngàn đồng).

PNJ kích hoạt "Siêu thị mini 0 đồng" hỗ trợ người dân miền Trung bị lũ lụt - Ảnh 5.

"Siêu thị mini 0 đồng" tại Huế ngày 5-11

PNJ kích hoạt "Siêu thị mini 0 đồng" hỗ trợ người dân miền Trung bị lũ lụt - Ảnh 6.

PNJ kích hoạt "Siêu thị mini 0 đồng" hỗ trợ người dân miền Trung bị lũ lụt - Ảnh 7.

Nguồn lực thực hiện đến từ sự đóng góp tự nguyện của tập thể cán bộ công nhân viên PNJ, với tổng ngân sách ban đầu dự kiến gần 500 triệu đồng.

PNJ kích hoạt "Siêu thị mini 0 đồng" hỗ trợ người dân miền Trung bị lũ lụt - Ảnh 8.

Đại diện PNJ chia sẻ: "Việc tiếp tục triển khai "Siêu thị mini 0 đồng" thể hiện cam kết hành động kịp thời của PNJ, gắn liền với triết lý 'Đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp'. Chúng tôi mong muốn mỗi chương trình không chỉ mang lại giá trị thiết thực, mà còn góp phần kết nối yêu thương và lan tỏa những điều tử tế trong xã hội".

Tin liên quan

Thêm 100 suất quà "Trái tim miền Trung" cho người dân vùng lũ Bình Định

Thêm 100 suất quà "Trái tim miền Trung" cho người dân vùng lũ Bình Định

(NLĐO) – Sau khi hỗ trợ cho 14 hộ dân có người chết và nhà bị sập với tổng số tiền 62 triệu đồng, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động tiếp tục đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Hướng dẫn ủng hộ chương trình "Trái tim miền Trung"

Miền Trung những ngày này trở thành trái tim của cả nước, nơi cả nước hướng về, nơi miền Trung tiếp nhận tình cảm đồng bào sâu nặng, thân thương.

chính quyền địa phương hỗ trợ người dân Công ty cổ phần Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gia đình chính sách hoàn cảnh đặc biệt Ủy ban Mặt trận tổ quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo