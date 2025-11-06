PNJ kích hoạt "Siêu thị mini 0 đồng" hỗ trợ người dân miền Trung bị lũ lụt

Sáng 6-11, thông qua sự kết nối của Báo Người Lao Động, mô hình "Siêu thị mini 0 đồng" Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng Quỹ Niềm Tin Vàng tiếp tục được triển khai tại phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng).

Chương trình mang đến nguồn hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay bà con, kịp thời tiếp sức cho bà con đang đối mặt với khó khăn chồng chất do thiên tai.

Tại các điểm "Siêu thị mini 0 đồng", người dân sẽ nhận được phiếu mua hàng miễn phí trị giá 400.000 đồng, dùng để lựa chọn các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu và vật dụng sinh hoạt phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình.

Các hộ dân được hỗ trợ là gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Danh sách được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các phường, xã rà soát và đề xuất.

"Siêu thị mini 0 đồng" tại phường Điện Bàn sáng 6-11

PNJ sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong khâu tổ chức, vận hành, điều phối hàng hóa, bố trí nhân lực nhằm đảm bảo việc hỗ trợ được thực hiện đúng người, đúng nhu cầu và diễn ra một cách chu đáo, hiệu quả.

Tại phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng), PNJ phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Bàn, trao với 500 suất (mỗi suất trị giá 400 ngàn) để người dân tự lựa chọn mặt hàng cần thiết tại "Siêu thị mini 0 đồng"

Tại miền Trung, chương trình chính thức khởi động điểm siêu thị đầu tiên ngày 5-11 tại xã Hưng Lộc (TP Huế), với 500 suất quà (mỗi suất 400 ngàn đồng).

"Siêu thị mini 0 đồng" tại Huế ngày 5-11

Nguồn lực thực hiện đến từ sự đóng góp tự nguyện của tập thể cán bộ công nhân viên PNJ, với tổng ngân sách ban đầu dự kiến gần 500 triệu đồng.

Đại diện PNJ chia sẻ: "Việc tiếp tục triển khai "Siêu thị mini 0 đồng" thể hiện cam kết hành động kịp thời của PNJ, gắn liền với triết lý 'Đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp'. Chúng tôi mong muốn mỗi chương trình không chỉ mang lại giá trị thiết thực, mà còn góp phần kết nối yêu thương và lan tỏa những điều tử tế trong xã hội".