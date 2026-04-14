Prudential Việt Nam chi trả 16.489 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm

Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm khác lên tới 16.489 tỉ đồng trong năm 2025, thể hiện năng lực thực hiện cam kết với khách hàng vào những thời điểm quan trọng nhất một cách mạnh mẽ. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp nâng cao niềm tin trong bối cảnh thị trường bảo hiểm ngày càng đề cao tính minh bạch và trải nghiệm thực tế.

Luôn có mặt khi khách hàng cần

Việc chi trả kịp thời cho thấy khả năng đáp ứng cam kết của Prudential Việt Nam khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với khách hàng, luôn đồng hành vào thời điểm họ cần nhất, giúp khách hàng và gia đình giảm bớt gánh nặng và sớm vượt qua biến cố trong cuộc sống.

Đơn cử trong đợt bão lũ tại miền Trung cuối năm 2025, Prudential Việt Nam đã kích hoạt quy trình xử lý khẩn cấp, hoàn tất chi trả cho các khách hàng tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Bình chỉ trong vòng 4-8 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.

Bên cạnh năng lực chi trả, Prudential Việt Nam tiếp tục duy trì nền tảng tài chính vững mạnh. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.937 tỉ đồng, tăng 47,8% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 198.855 tỉ đồng, tăng 5,2%. Biên khả năng thanh toán duy trì trên 200%, cho thấy tiềm lực tài chính để đảm bảo nghĩa vụ chi trả trong dài hạn.

Tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang chuyển dịch mạnh mẽ, niềm tin của khách hàng không chỉ dừng lại ở khả năng chi trả, mà còn được xây dựng thông qua trải nghiệm dịch vụ.

Với Prudential Việt Nam, định hướng này được cụ thể hóa thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn bộ hành trình khách hàng. Doanh nghiệp liên tục cải tiến quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm, triển khai xử lý tự động xuyên suốt (STP) và thúc đẩy các giải pháp thanh toán gần như không dùng tiền mặt, giúp rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả dịch vụ.

Song song đó, Prudential tiếp tục phát triển hệ sinh thái dịch vụ số PRUServices nhằm nâng cao năng lực quản lý quan hệ khách hàng và chất lượng chăm sóc, đồng thời mở rộng các giải pháp bảo vệ và đầu tư phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực. Năm 2025, Prudential Việt Nam đạt vị trí số 1 thị trường về mức độ hài lòng và gắn bó khách hàng (rNPS), theo báo cáo của Bain & Company, đây cũng là một trong những lý do giúp công ty cải thiện tỉ lệ duy trì hợp đồng và tỉ lệ tái tục. Hiện doanh nghiệp đang bảo vệ gần 2,4 triệu khách hàng trên toàn quốc.

Quầy dịch vụ chăm sóc khách hàng Prudential

Ông Kevin Kwon - Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ: "Hướng tới năm 2026, Prudential Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao niềm tin khách hàng, mở rộng danh mục sản phẩm với những giải pháp dễ tiếp cận cùng chi phí hợp lý, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Chiến lược của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng thực tiễn, đúc kết từ kinh nghiệm và được dẫn dắt bởi một mục tiêu rõ ràng. Với đội ngũ tận tâm, định hướng rõ ràng và sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Tập đoàn, Prudential Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để tăng trưởng bền vững và mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt, hôm nay và cho thế hệ mai sau".

Thông qua kênh phân phối với hơn 200 văn phòng tổng đại lý cùng 7 ngân hàng đối tác, Prudential Việt Nam đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái tư vấn lấy khách hàng làm trọng tâm, đề cao tính minh bạch và chuẩn mực dịch vụ.

Khi thị trường bước sang giai đoạn phát triển bền vững hơn, các doanh nghiệp kiên định với chiến lược dài hạn và năng lực tài chính vững chắc được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt nhằm nâng cao niềm tin của khách hàng. Qua đó, Prudential Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.