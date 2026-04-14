Prudential Việt Nam chi trả 16.489 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Tài chính – Chứng khoán

Prudential Việt Nam chi trả 16.489 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm

Bài và ảnh: Nguyên Thảo

Giữ trọn niềm tin, thể hiện năng lực thực hiện cam kết với khách hàng vào những thời điểm quan trọng nhất

Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm khác lên tới 16.489 tỉ đồng trong năm 2025, thể hiện năng lực thực hiện cam kết với khách hàng vào những thời điểm quan trọng nhất một cách mạnh mẽ. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp nâng cao niềm tin trong bối cảnh thị trường bảo hiểm ngày càng đề cao tính minh bạch và trải nghiệm thực tế.

Luôn có mặt khi khách hàng cần

Việc chi trả kịp thời cho thấy khả năng đáp ứng cam kết của Prudential Việt Nam khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với khách hàng, luôn đồng hành vào thời điểm họ cần nhất, giúp khách hàng và gia đình giảm bớt gánh nặng và sớm vượt qua biến cố trong cuộc sống.

Đơn cử trong đợt bão lũ tại miền Trung cuối năm 2025, Prudential Việt Nam đã kích hoạt quy trình xử lý khẩn cấp, hoàn tất chi trả cho các khách hàng tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Bình chỉ trong vòng 4-8 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.

Bên cạnh năng lực chi trả, Prudential Việt Nam tiếp tục duy trì nền tảng tài chính vững mạnh. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.937 tỉ đồng, tăng 47,8% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 198.855 tỉ đồng, tăng 5,2%. Biên khả năng thanh toán duy trì trên 200%, cho thấy tiềm lực tài chính để đảm bảo nghĩa vụ chi trả trong dài hạn.

Prudential Việt Nam chi trả 16.489 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm - Ảnh 1.

Prudential Việt Nam chi trả 16.489 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm - Ảnh 2.

Tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang chuyển dịch mạnh mẽ, niềm tin của khách hàng không chỉ dừng lại ở khả năng chi trả, mà còn được xây dựng thông qua trải nghiệm dịch vụ.

Với Prudential Việt Nam, định hướng này được cụ thể hóa thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn bộ hành trình khách hàng. Doanh nghiệp liên tục cải tiến quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm, triển khai xử lý tự động xuyên suốt (STP) và thúc đẩy các giải pháp thanh toán gần như không dùng tiền mặt, giúp rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả dịch vụ.

Song song đó, Prudential tiếp tục phát triển hệ sinh thái dịch vụ số PRUServices nhằm nâng cao năng lực quản lý quan hệ khách hàng và chất lượng chăm sóc, đồng thời mở rộng các giải pháp bảo vệ và đầu tư phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực. Năm 2025, Prudential Việt Nam đạt vị trí số 1 thị trường về mức độ hài lòng và gắn bó khách hàng (rNPS), theo báo cáo của Bain & Company, đây cũng là một trong những lý do giúp công ty cải thiện tỉ lệ duy trì hợp đồng và tỉ lệ tái tục. Hiện doanh nghiệp đang bảo vệ gần 2,4 triệu khách hàng trên toàn quốc.

Prudential Việt Nam chi trả 16.489 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm - Ảnh 3.

Quầy dịch vụ chăm sóc khách hàng Prudential

Ông Kevin Kwon - Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ: "Hướng tới năm 2026, Prudential Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao niềm tin khách hàng, mở rộng danh mục sản phẩm với những giải pháp dễ tiếp cận cùng chi phí hợp lý, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Chiến lược của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng thực tiễn, đúc kết từ kinh nghiệm và được dẫn dắt bởi một mục tiêu rõ ràng. Với đội ngũ tận tâm, định hướng rõ ràng và sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Tập đoàn, Prudential Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để tăng trưởng bền vững và mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt, hôm nay và cho thế hệ mai sau".

Thông qua kênh phân phối với hơn 200 văn phòng tổng đại lý cùng 7 ngân hàng đối tác, Prudential Việt Nam đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái tư vấn lấy khách hàng làm trọng tâm, đề cao tính minh bạch và chuẩn mực dịch vụ.

Khi thị trường bước sang giai đoạn phát triển bền vững hơn, các doanh nghiệp kiên định với chiến lược dài hạn và năng lực tài chính vững chắc được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt nhằm nâng cao niềm tin của khách hàng. Qua đó, Prudential Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo