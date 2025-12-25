HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

PV GAS chủ động nguồn khí, tiếp sức tăng trưởng

Ngọc Giang

(NLĐO) - PV GAS đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn khí ổn định cho nền kinh tế trong năm 2026 và các năm tiếp theo

Ngày 25-12, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết năm 2025, PV GAS ghi nhận mốc doanh thu cao nhất trong lịch sử 35 năm hình thành và phát triển, nộp ngân sách Nhà nước trên 7.800 tỉ đồng, chi phí quản trị doanh nghiệp giảm 5% trong khi doanh thu tăng 27%.

Tuy nhiên, thực tế nguồn khí trong nước đang suy giảm tự nhiên, trong khi nhu cầu khí cho sản xuất điện và công nghiệp tiếp tục biến động mạnh theo mùa, theo diễn biến thời tiết và phương thức huy động của hệ thống điện quốc gia, PV GAS xác định bảo đảm nguồn khí không chỉ là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp trụ cột trong hệ thống năng lượng quốc gia.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, PV GAS đã xây dựng các kịch bản điều độ linh hoạt, tối ưu vận hành hệ thống khí, sẵn sàng điều chỉnh phương án cung cấp nhằm ưu tiên cho sản xuất điện, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các khách hàng công nghiệp và giao thông vận tải.

PV GAS chủ động đảm bảo nguồn cung khí thiên nhiên năm 2026 - Ảnh 1.

Kho LNG Thị Vải của PV GAS là kho LNG đầu tiên và lớn nhất Việt Nam.

Bước sang năm 2026, bên cạnh việc cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng cho các nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đi vào vận hành thương mại, PV GAS cam kết bảo đảm đủ nguồn khí cho những khách hàng hiện hữu, bao gồm các Nhà máy điện tại khu vực Đông Nam Bộ (Bà Rịa, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 4, BOT Phú Mỹ 2.2, BOT Phú Mỹ 3, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Hiệp Phước 1); khu vực Tây Nam Bộ (Cà Mau 1, Cà Mau 2); các nhà máy đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau và hệ thống khách hàng công nghiệp trọng điểm thông qua các đơn vị thành viên của PV GAS.

PV GAS chủ động đảm bảo nguồn cung khí thiên nhiên năm 2026 - Ảnh 2.

Tàu chở khí LNG của PV GAS xuất phát từ Đồng Nai cung cấp cho các dự án ở miền Bắc

Trong trường hợp nguồn khí nội địa suy giảm, PV GAS sẵn sàng huy động khí thiên nhiên nhập khẩu thông qua Kho cảng LNG Thị Vải với công suất 1 triệu tấn/năm, bảo đảm tính liên tục, an toàn và ổn định của chuỗi cung ứng năng lượng. Việc chủ động kết hợp linh hoạt giữa khí nội địa và khí thiên nhiên nhập khẩu cho thấy năng lực điều hành ngày càng hoàn thiện của PV GAS trong điều kiện thị trường biến động.

Song song với nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung trước mắt, PV GAS đang đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng khí và LNG mang tính chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Các dự án trọng điểm như mở rộng kho LNG Thị Vải, phát triển các trung tâm LNG và LPG tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, cùng với nâng cấp hệ thống cảng, đường ống và dịch vụ logistics đang được tập trung triển khai, qua đó nâng cao năng lực cung ứng và đa dạng hóa thị trường.

ngân sách nhà nước nhà máy điện Đông Nam Bộ PV GAs Bộ Công Thương khí LNG công ty Khí
